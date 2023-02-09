Суд спустил меня с Эльбруса, чтобы снова дать шанс его покорить

Ну что же, продолжаю делиться событиями из жизни одного судебного спора.

Статья в продолжении моих статей о приостановке судебного акта и о победе в первой инстанции по иску Минпромторга о взыскании 417 миллионов рублей с моего доверителя.

Сразу забегу вперед и скажу, что негативное постановление девятого арбитражного апелляционного суда я отменил, с моего доверителя не взыщут сумму субсидии и штраф. Но отменил я и победоносное для моего доверителя решение суда первой инстанции.

Сейчас опишу все подробно и коротко.

Арбитражный суд округа очень мягко прошелся по коллегам из апелляции – «Удовлетворяя заявленные требования Министерства о взыскании субсидии, суд апелляционной инстанции исходил из формального отклонения значений показателей (индикаторов) эффективности реализации комплексного проекта от плановых.

При этом из содержания подпунктов 2, 3 пункта 3, пункта 3.1 статьи 78 БК во взаимосвязи с положениями Правил № 109 не следует возможность возврата субсидии в соответствующий бюджет лишь по формальным основаниям, в отсутствие существенного нарушения условий, установленных при ее предоставлении, либо использовании».

Меня, в принципе, такая формулировка устраивает в свете нового рассмотрения дела.

Теперь об «ошибках» нижестоящих судов, которые должны быть устранены при новом рассмотрении дела:

«При новом рассмотрении дела суду следует исследовать и оценить по правилам главы 7 АПК все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, проверить добросовестность Института при выполнении договора о предоставлении субсидии, возможность достижения необходимых показателей (индикаторов) эффективности при реализации проекта, рассмотреть вопрос о привлечении к участию в деле третьих лиц и принять законный, обоснованный и мотивированный судебный акт».

Как же проверить добросовестность получателя субсидии

Того, который прошел конкурсный отбор Минпромторга наравне с другими компаниями?

Да ровно так же, как и первый раз:

изучить протокол оценки заявок на получение субсидии;

убедиться, что субсидия использована по целевому назначению;

удостовериться в том, что Минпромторг сам провел проверку и не нашел нарушений в использовании субсидии.

О каких же третьих лицах идет речь

Ответ кроется в том же постановлении суда округа:

«Для всестороннего рассмотрения настоящего спора по требованию о возврате субсидии судам также необходимо изучить вопрос о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц Министерства финансов Российской Федерации и государственных заказчиков результатов проекта по спорному договору, в том числе, МВД России и Министерства обороны Российской Федерации».

Учитывая сформировавшуюся судебную практику в Московском регионе по возврате субсидии из-за недостижения целевых показателей, мне видится, что суд первой инстанции допустил только процессуальные ошибки, в отличие от полностью формального подхода апелляции. Об этом я писал в этой статье.

Номер дела указывать не буду из-за возможной политизации процесса, кому будет интересно найдет сам. О том чем все кончилось, расскажу через какое-то время после, если конечно процесс останется открытым.

Кстати, есть еще один небольшой повод для радости. На днях меня включили в Российскую арбитражную ассоциацию. Ура.

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