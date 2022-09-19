Инвестобзор от «Клерка»: все важное по инвестициям за неделю. ЦБ снизил ставку, «золотые паспорта» для иностранцев, вкладчики судяться с банками, цены на акции сейчас

Страсти по дизайну

Компания Adobe решила приобрести сервис Figma, который представляет собой известный графический онлайн-редактор. Предполагается, что сумма сделки составит 20 млрд долларов.

На фоне этих новостей акции компании Adobe упали на 17%. Стоимость акций составила 309,13 долларов за штуку.

При этом Adobe показывает хорошие темпы роста и высокую выручку.

Кстати, падал на этой недел не только Adobe. Курс фунта стерлингов по отношению к доллару упал ниже 1,14 доллара за фунт. Такое снижение зафиксировано впервые почти за 40 лет. Аналитики считают, что биранский фунт может составить достойную конкуренцию доллару по надежности. Хотя в России сейчас многие считают, что хранить деньги лучше именно в рублях.

Центробанк снизил ставку

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%. При этом, практически сразу после этой новости, банки стали снижать и ставки по вкладам.

Между прочим, вкладчики, которые не могут получить доллары и евро со своих валютных вкладов стали судиться с банками. ОНи не только требуют выдать им деньги. но еще и возместить моральный ущерб и выплатить неустойку.

Суды вставют на сторону вкладчиков.

Гражданство в обмен на инвестиции

Выдачу так называемых «золотых паспортов» (вида на жительство в обмен на инвестиции) предложило Минэкономразвития.

Выдвигаются и особые требования, среди которых инвестирование социально значимые проекты или благотворительность, ведение деятельности на территории РФ не менее определенного срока и другие.

К примеру, можно вложиться в недвижимость на Дальнем Востоке, при этом ее стоимость не может быть менее 20 млн рублей.

Кстати, о Дальнем Востоке

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает, что на территории ДВ будет активно развиваться гостиничный бизнес, причем белый, а не теневой.

Для строительства новых отелей, гостиницы и инфраструктуры будут привлекать как государственных, так и частных инвесторов.

Путешествия по России уже обрели высокую популярность и не только за счет программы кэшбека. На фоне мировых событий вполне возможно, что туризм внутри страны станет альтернативой поездкам за рубеж.

Тем временем на Мосбирже

В прошлом выпуске Инвесторбзора мы писали, что неквалифицированным инвесторам ограничат продажу ценных бумаг недружественных стран. Эти изменения начнут действовать с 1 октября.

Ранее для недружественных иностранцев ограничили сделки с долями в ООО.

Нерезидентам ограничили возможности для покупки акций, отмечалось, что они не смогут торговать ценными бумагами ряда стратегических предприятий.

И вот расширен список компаний, чьи акции приобрести будет нельзя. Например, это привилегированные бумаги «Ростелекома».

Доллара не будет

Сегодня, 16 сентября, последний день акции СПБ Биржи торговались в долларах.

С 22 сентября эти торги будут проводиться только в рублях. Никаких действий от инвесторов по переводу в рубли существующих портфелей не потребуется.

Стоимость акций на сейчас

По данным Банки.ру на 19:35, 16.09.2022 вот такая обстановка по российским акциям:

Нефть и газ

Связь и IT