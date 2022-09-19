Инвестобзор от «Клерка»: все важное по инвестициям за неделю. ЦБ снизил ставку, «золотые паспорта» для иностранцев, вкладчики судяться с банками, цены на акции сейчас

Страсти по дизайну
Компания Adobe решила приобрести сервис Figma, который представляет собой известный графический онлайн-редактор. Предполагается, что сумма сделки составит 20 млрд долларов.
На фоне этих новостей акции компании Adobe упали на 17%. Стоимость акций составила 309,13 долларов за штуку.
При этом Adobe показывает хорошие темпы роста и высокую выручку.
Центробанк снизил ставку
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%. При этом, практически сразу после этой новости, банки стали снижать и ставки по вкладам.
Между прочим, вкладчики, которые не могут получить доллары и евро со своих валютных вкладов стали судиться с банками. ОНи не только требуют выдать им деньги. но еще и возместить моральный ущерб и выплатить неустойку.
Суды вставют на сторону вкладчиков.
Гражданство в обмен на инвестиции
Выдачу так называемых «золотых паспортов» (вида на жительство в обмен на инвестиции) предложило Минэкономразвития.
Выдвигаются и особые требования, среди которых инвестирование социально значимые проекты или благотворительность, ведение деятельности на территории РФ не менее определенного срока и другие.
Кстати, о Дальнем Востоке
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает, что на территории ДВ будет активно развиваться гостиничный бизнес, причем белый, а не теневой.
Для строительства новых отелей, гостиницы и инфраструктуры будут привлекать как государственных, так и частных инвесторов.
Путешествия по России уже обрели высокую популярность и не только за счет программы кэшбека. На фоне мировых событий вполне возможно, что туризм внутри страны станет альтернативой поездкам за рубеж.
Тем временем на Мосбирже
В прошлом выпуске Инвесторбзора мы писали, что неквалифицированным инвесторам ограничат продажу ценных бумаг недружественных стран. Эти изменения начнут действовать с 1 октября.
Ранее для недружественных иностранцев ограничили сделки с долями в ООО.
Нерезидентам ограничили возможности для покупки акций, отмечалось, что они не смогут торговать ценными бумагами ряда стратегических предприятий.
И вот расширен список компаний, чьи акции приобрести будет нельзя. Например, это привилегированные бумаги «Ростелекома».
Доллара не будет
Сегодня, 16 сентября, последний день акции СПБ Биржи торговались в долларах.
С 22 сентября эти торги будут проводиться только в рублях. Никаких действий от инвесторов по переводу в рубли существующих портфелей не потребуется.
Стоимость акций на сейчас
По данным Банки.ру на 19:35, 16.09.2022 вот такая обстановка по российским акциям:
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