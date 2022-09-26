Инвестиции

Инвестобзор от «Клерка»: все важное по инвестициям за неделю. Мосбиржа, S&P 500 и юань падают, ставка ФРС растёт

Что произошло в мире инвестиций за неделю, как ведет себя рынок, есть ли позитивные моменты. Собрали самые важные новости. Держим вас в курсе.

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Инвестобзор от «Клерка»: все важное по инвестициям за неделю. Мосбиржа, S&P 500 и юань падают, ставка ФРС растёт

Реакция индекса Мосбиржи

В понедельник индекс Мосбиржи резко начал снижаться и к 21 числу упал примерно на 14%. после небольшого отскока ситуация до сих пор остаётся нестабильной. Это связывают не только с геополитическими решениями, но и другими новостями рынка.

В первую очередь — с повышением нагрузки на нефтегазовый сектор. Так, правительство решает повысить НДПИ и акцизы на уголь, удобрения, газ и нефть. Такие новости вызвали массовую распродажу акций соответствующих компаний, а недавние поправки в налоговый кодекс только повысили уверенность части рынка в необходимости отказа от акций, «пока не поздно».

Заседание ФРС

Уже третье заседание подряд ФРС увеличивает ставку. Последнее увеличение произошло на 75 базисных пунктов. При этом было заявлено, что Резервная Система собирается использовать этот инструмент по борьбе с инфляцией и дальше. Рынок ожидал подобных новостей, но индекс S&P 500 на утверждение ставки всё равно отреагировал усиленным снижением.

Небольшие улучшения вызвало выступление Джерома Пауэлла, убедившего публику в намерении ФРС снизить инфляцию до 2% и отметившего, что при низком уровне безработицы (в августе сохранился на уровне 3.6%) экономике ожидать больших потрясений не стоит.

Что с валютой?

Мосбиржа заявила, что с третьего октября будет остановлена торговля британским фунтом. В этот раз об отказе от валюты действительно решили сообщить заранее.

Китайский юань — одна из валют, которые часто указывают как альтернативу доллару и евро, продолжает слабеть. Это связывают как с решениями правительства страны, так и с повышением ставки ФРС.

Инвесторы, кстати, стали обращать внимание на новый хайп-тренд  облигации в юанах.

Объединение компаний в условиях кризиса

26 сентября — последний день, в который можно будет совершать операции с акциями Global Blood Therapeutics. Фирма заключила договор с Pfizer о слиянии и теперь станет дочерней компанией. Акционерам при этом должно быть выплачено по 68,50 долларов США за акцию.

Китай или Индия?

Компании Китая также сталкиваются с большими ограничениями и нагрузкой со стороны государства, что отпугивает глобальных инвесторов. Акции на Гонконгской бирже, как и китайский юань, начали падение ещё летом и продолжают его до сих пор.

Индекс NIFTY 50 (основной показатель фондового рынка Индии) при этом на фоне плохих новостей из Китая сильно вырос. Впрочем, конкретно за эту неделю произошла незначительная просадка на 1-2%, начавшаяся 20 сентября и продолжающаяся до сих пор. В пользу вложений в фондовый рынок Индии говорят и другие новости. Например, намерение Apple перенести в Индию 25% производства Айфонов. Интересуются подобными решениями и другие гиганты из IT-сферы — Samsung и Google.

Позитивные моменты

Есть и несколько хороших новостей:

  1. Ожидаются рекордные дивиденды за первое полугодие со стороны Газпрома в размере более 50 рублей на акцию. Собрание акционеров будет проведено 30 сентября, установка даты, в которую нужно будет стать акционером для получения права на дивиденды, запланирована на 11 октября.
  2. Яндекс демонстрирует развитие своей структуры. Во-первых, в 2023 году планируется построить новый центр для хранения данных облачных сервисов. Во-вторых, проводится объединение сервисов Yandex Cloud и Яндекс 360.
  3. Растут акции КуйбышевАзот на фоне ещё одних новостей про дивиденды — планируется направить на их выплату нераспределённую прибылью накопившуюся за несколько лет. Её общий размер составляет около 3.5 млрд. рублей.

Продолжается обсуждение вопроса допуска нерезидентов из недружественных стран и способы поддержки фондового рынка.

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