Инвестобзор от «Клерка»: всё важное по инвестициям за неделю. Заседание ОПЕК+, новые санкции, изменения для клиентов брокера Тинькофф, рекорд по вложениям в ПИФы

Заседание ОПЕК+ и сокращение нефтедобычи
На заседании ОПЕК+ 5 октября было принято решение сократить квоты на добычу нефти на 2 млн. баррелей в сутки. Ожидается, что такие меры позволят поднять цену на нефть выше 100 долларов за баррель. Цены действительно немного поднялись в ожидании решения и после него, однако на 12 часов 7 октября нефть марки Brent торгуется ещё ниже 100 долларов — по 95.5 за баррель.
Отсутствие чрезмерного эффекта можно объяснить тем, что фактическое сокращение нефтедобычи будет значительно меньше заявленного — в районе 880 000 баррелей в сутки. Это связано с тем, что нефтедобывающие страны ранее не совершали добычу в достаточном для заполнения выделенной квоты объёме. Зато теперь можно ожидать ответных действий от США — страна пыталась всячески предотвратить решение о снижении добычи. Индекс S&P 500 на протяжении недели падает.
Как пишет канал СберИнвестиции:
Хуже рынка по-прежнему выглядит Газпром, акции которого просели в цене на 3,4%. Напомним, что сегодня последний день, когда они торгуются с промежуточным дивидендом в размере 51,03 ₽ на акцию. Вероятно, инвесторы не спешат приобретать бумаги газового монополиста на фоне неопределённости, связанной с дальнейшими перспективами его экспортных поставок.
Новый пакет санкций
Как и ожидалось, восьмой пакет санкций от Евросоюза вводит потолок цен на нефть. Впрочем, это относится только к сырью, перевозимому морским путём. На нефтепровод санкции не распространяются.
Также новый пакет санкций включает в себя:
- Расширение эмбарго на экспорт из России. Это касается ювелирных украшений, драгоценностей, стали, древесины и других товаров. Планируется, что сокращение экспорта произойдёт примерно на 7 млрд. евро. Впрочем, ограничения со стороны Европы не должны затронуть компанию АЛРОСА.
- Расширение эмбарго на поставки в Россию. В первую очередь они направлена на ограничение возможности использовать вооружение. Запрет касается коксового угля, гидравлические масла, некоторые электронные и химические компоненты.
- Запрет для европейских компаний, обслуживающих кошельки, оказывать услуги российским клиентам. Россиянам придётся перевести свои активы в другие места.
Также вводится запрет на оказание других услуг — в первую очередь инженерных и юридических.
Торговля замороженными активами
С 7 октября квалифицированные инвесторы, являющиеся клиентами брокера Тинькофф, смогут торговать во внебиржевом порядке теми бумагами, которые торговались так ранее.
Изначально будет доступно 10 ценных бумаг, включающих акции и ETF. Такая возможность избавиться от подобных активов появилась потому, что ранее Тинькофф выкупил эти активы.
Положительные моменты
Есть и обнадеживающие новости:
- Белуга Групп опубликовала хороший финансовый отчёт. За 9 месяцев был отмечен рост объёма продаж больше чем на 55%. Собрание акционеров утвердило выплату дивидендов в размере 150 рублей на акцию.
- В ПИФы за сентябрь было вложено более 8 млрд. рублей. Это рекордный показатель с начала года.
- В период с 5 на 7 октября юань укрепился к доллару на 2.5%.
Впрочем, всё также продолжается исполнение запрета для неквалифицированных инвесторов на владение иностранными акциями, а также обсуждение введения ИИС нового типа вместо ИИС-1.
Также в эту неделю окончательно покинул пост главного инвестиционного со-руководителя фонда хедж-фонда Bridgewater Associates основатель фонда Рэй Далио. Сейчас его фонд — крупнейший в мире.