Инвестобзор от «Клерка»: всё важное по инвестициям за неделю. Заседание ОПЕК+, новые санкции, изменения для клиентов брокера Тинькофф, рекорд по вложениям в ПИФы

Заседание ОПЕК+ и сокращение нефтедобычи

На заседании ОПЕК+ 5 октября было принято решение сократить квоты на добычу нефти на 2 млн. баррелей в сутки. Ожидается, что такие меры позволят поднять цену на нефть выше 100 долларов за баррель. Цены действительно немного поднялись в ожидании решения и после него, однако на 12 часов 7 октября нефть марки Brent торгуется ещё ниже 100 долларов — по 95.5 за баррель.

Отсутствие чрезмерного эффекта можно объяснить тем, что фактическое сокращение нефтедобычи будет значительно меньше заявленного — в районе 880 000 баррелей в сутки. Это связано с тем, что нефтедобывающие страны ранее не совершали добычу в достаточном для заполнения выделенной квоты объёме. Зато теперь можно ожидать ответных действий от США — страна пыталась всячески предотвратить решение о снижении добычи. Индекс S&P 500 на протяжении недели падает.

На фоне новостей о росте стоимости нефти акции российских нефтегазовых компаний (Роснефть, Лукойл, Газпром) поднялись примерно на 1%, а после снова начали снижаться. В эту неделю падал после небольшого отскока индекс Мосбиржи в целом — 7 октября его значение достигло 1985 пунктов.

Как пишет канал СберИнвестиции:

Хуже рынка по-прежнему выглядит Газпром, акции которого просели в цене на 3,4%. Напомним, что сегодня последний день, когда они торгуются с промежуточным дивидендом в размере 51,03 ₽ на акцию. Вероятно, инвесторы не спешат приобретать бумаги газового монополиста на фоне неопределённости, связанной с дальнейшими перспективами его экспортных поставок.

Новый пакет санкций

Как и ожидалось, восьмой пакет санкций от Евросоюза вводит потолок цен на нефть. Впрочем, это относится только к сырью, перевозимому морским путём. На нефтепровод санкции не распространяются.

Также новый пакет санкций включает в себя:

Расширение эмбарго на экспорт из России . Это касается ювелирных украшений, драгоценностей, стали, древесины и других товаров. Планируется, что сокращение экспорта произойдёт примерно на 7 млрд. евро. Впрочем, ограничения со стороны Европы не должны затронуть компанию АЛРОСА. Расширение эмбарго на поставки в Россию . В первую очередь они направлена на ограничение возможности использовать вооружение. Запрет касается коксового угля, гидравлические масла, некоторые электронные и химические компоненты. Запрет для европейских компаний, обслуживающих кошельки , оказывать услуги российским клиентам. Россиянам придётся перевести свои активы в другие места.

Также вводится запрет на оказание других услуг — в первую очередь инженерных и юридических.

Торговля замороженными активами

С 7 октября квалифицированные инвесторы, являющиеся клиентами брокера Тинькофф, смогут торговать во внебиржевом порядке теми бумагами, которые торговались так ранее.

Изначально будет доступно 10 ценных бумаг, включающих акции и ETF. Такая возможность избавиться от подобных активов появилась потому, что ранее Тинькофф выкупил эти активы.

Положительные моменты

Есть и обнадеживающие новости:

Белуга Групп опубликовала хороший финансовый отчёт. За 9 месяцев был отмечен рост объёма продаж больше чем на 55%. Собрание акционеров утвердило выплату дивидендов в размере 150 рублей на акцию. В ПИФы за сентябрь было вложено более 8 млрд. рублей. Это рекордный показатель с начала года. В период с 5 на 7 октября юань укрепился к доллару на 2.5%.

Впрочем, всё также продолжается исполнение запрета для неквалифицированных инвесторов на владение иностранными акциями, а также обсуждение введения ИИС нового типа вместо ИИС-1.

Также в эту неделю окончательно покинул пост главного инвестиционного со-руководителя фонда хедж-фонда Bridgewater Associates основатель фонда Рэй Далио. Сейчас его фонд — крупнейший в мире.