Топ-10 брокеров на российском рынке

Рейтинг брокеров составлен на основании следующих показателей:

количество трейдеров;

срок работы компании на рынке;

действующие комиссии (за обслуживание, операции и хранение);

периодичность совершения сделок;

действующие тарифные планы;

результативность торговли.

Лидирующие позиции в рейтинге брокеров занимают:

Альфа-Форекс; Финам; Тинькофф Инвестиции; Открытие; БКС-банк; Сбербанк; КИТ-финанс; Атон; ПСБ; Райффайзенбанк.

В рейтинг брокеров попали как самостоятельные брокеры, так и компании под управлением крупнейших банков России. Их деятельность официальная, что подкреплено банковской лицензией.

Итак номер один в нашем рейтинге брокеров уверенно занимает:

Альфа-Форекс

Компания «Альфа Форекс» заняла уверенную первую позицию за счет:

большого количества активных клиентов – порядка 1 700 000 тысяч;

отсутствия комиссия на вывод и хранение денежных средств в валюте;

бесплатного обслуживания;

активного наращивания клиентской базы (за последние 3 месяца количество клиентов увеличилось на 4%).

официальной банковской лицензии;

быстрых транзакции через онлайн-систему;

высокого уровня ликвидности;

защиты от отрицательного баланса.

Несмотря на высокий рейтинг, недостатками компании выступают: отсутствие центовых счетов, ограниченный список активов и возможность решения технических вопросов только в будние дни.

Финам

Второе место в рейтинге брокеров занимает Финам, и вот почему:

минимальная комиссия за операции и вывод средств как в рублях, так и в валюте;

конфликтные ситуации решаются с учетом законодательства РФ;

наличие подлинных котировок;

реальный вывод сделок;

длительный срок работы компании на рынке (с 1994 года);

разнообразие аналитических инструментов.

А вот количество активных клиентов минимальное, всего 317 000 человек.

Недостатками компании являются: повышенный начальный депозит, завышенные спреды и введенная дополнительная комиссия за каждый контракт.

Тинькофф Инвестиции

Тинькофф Инвестиции по праву носит звание лучшего брокера России, но при этом занимает третью позицию в рейтинге за достаточно частые проблемы с доступом в приложение и одной из самых высоких комиссий за сделки.

Отличительные характеристики:

консультации от профессиональных трейдеров;

круглосуточная служба поддержки;

тестовая торговля без оплаты комиссии;

разнообразие инструментов для аналитики;

возможность покупки акций крупных зарубежных компаний;

большое количество активных клиентов – более 8 000 000;

удобные тарифные планы с бесплатным выводом средств;

минимальная комиссия за хранение валюты.

Еще один существенный недостаток компании – это отсутствие советников и торговых роботов.

Открытие

Компания заняла уверенное четвертое место в нашем рейтинге брокеров. Открытие предлагает клиентам расширенный функционал с возможностью изменения стратегии на протяжении всего периода инвестирования. Это наиболее подходящая компания для покрытия основных запросов инвесторов. Каждая стратегия имеет одноименный открытый паевой фонд, представленный готовым портфелем, управляемый профессионалами.

Отличительные характеристики:

низкий порог для инвестиций (от 10 000 рублей);

возможность работы с отечественными и зарубежными компаниями;

упрощенные условия получения налогового вычета;

возможность перехода от стратегии к стратегии.

Несмотря на высокий рейтинг, у компании довольно запутанные тарифные планы, отсутствие доступа к торговле американскими фьючерсами и большие комиссии с начальным депозитом от 50 тысяч рублей.

БКС-банк

На пятой позиции рейтинга брокеров «Клерка» БКС-банк, что обусловлено многомиллиардным оборотом, а также комплексной поддержкой для новичков. Он предлагает клиентам удобные тарифные планы, минимальную комиссию и возможность работы с отечественными и зарубежными компаниями. Удобный онлайн сервис позволяет разобраться во всех тонкостях инвестиций. Расширенные инструменты для аналитики облегчают процесс изучения информации и выбора подходящей стратегии.

Отличительные характеристики:

удобные тарифные планы;

расширенный сервис и мобильное приложение;

комплексная техническая поддержка;

возможность прохождения обучения.

Недостатки компании: проблемы с комиссиями, даже при положительном результате можно выйти в минус.

Сбер

На шестой позиции рейтинга расположился Сбербанк брокер – это кредитная организация, предоставляющая услуги по брокерскому обслуживанию клиентов. Инвестиционная компания позволяет физическим лицам торговать на фондовом рынке.

Отличительные характеристики:

полная аналитическая поддержка;

возможность торговли через мобильное приложение;

онлайн-регистрация;

возможность пополнения и вывода различными способами;

наличие пробного режима для новичков (до 30 дней).

Главными недостатками брокера являются: доступ только к Московской бирже, что вводит ряд ограничений, отсутствие возможности в поштучной покупке валюты, а также невозможность открытия субсчета.

КИТ-ФИНАНС

На седьмой позиции рейтинга брокеров КИТ-ФИНАНС – это брокер, работающий с соблюдением требований европейского законодательства. Единый торговый терминал доступен России, Америке, Азии и европейским странам.

Отличительные характеристики:

качественные брокерские услуги по доступным ценам;

круглосуточная поддержка;

прозрачная схема работы;

комплексная защита инвесторов;

гибкая тарифная и продуктовая политика.

Компания заняла седьмую позицию неспроста, по отзывам клиентам часто возникают проблемы с доступом к приложению, а также отсутствием реальной помощи от технической поддержки. Более того, мобильное приложение сложное в работе, что вызывает трудности с открытием счета, а также отправкой акций другим брокерам.

АТОН

АТОН – это классический технологический брокер. Инвестиционная компания функционирует с 1991 года. Устойчивое существование на столь длительном промежутке времени удостоилось восьмой позиции нашего рейтинга брокеров Ключевое направление деятельности – работа с частными состоятельными инвесторами.

Отличительные характеристики:

лучшая долгосрочная инвестиция;

удобные инструменты для аналитики;

разнообразие тарифов;

возможность работы с валютой и драгоценными металлами;

фиксированная комиссия за вывод средств.

Единственный недостаток компании – это отсутствие банковской лицензии. В остальном организация предлагает клиентам выгодные условия сотрудничества и минимальную комиссию.

ПСБ

На девятом месте нашего рейтинга брокеров расположился ПАО «Промсвязьбанк» – это кредитная организация, зарегистрированная на территории Москвы. Компания ведет деятельность по брокерскому и депозитному обслуживанию. Промсвязьбанк имеет устойчивый рейтинг, что выделяет его среди других банковских организаций.

Отличительные характеристики:

возможность открытия брокерского счета в любом виде;

низкая комиссионная плата;

минимальный стартовый депозит – 0 рублей;

онлайн-регистрация;

отсутствие фиксированного абонентского платежа;

поддержка аналитиков на любом этапе инвестиций.

Уверенная девятая позиция обусловлена тем, что компания занимает узкую брокерскую нишу, что оптимально подходит для «ленивых» инвесторов. Главные недостатки ПСБ – это отсутствие доступа к иностранным ценным бумагам, а также ограничения в возможностях.

Райффайзенбанкбанк

И закрывает Топ 10 нашего рейтинга брокеров Райффайзенбанк – это брокер, деятельность которого полностью курируется Центральным банком России. Наличие банковской лицензии делает его одним из самых надежных для инвестиций. С Райффайзенбанк можно инвестировать в отечественные и зарубежные компании.

Отличительные характеристики:

бесплатное открытие счета;

возможность выбора подходящей стратегии;

расширенный набор инструментов для аналитики;

круглосуточная техническая поддержка.

Компания попала на десятое место в рейтинге из-за завышенной комиссии за покупку/продажу валюты. Дополнительно клиенты отмечают трудности взаимодействия с технической поддержкой.

Инвестиции – это возможность получения пассивного заработка с минимальными вложениями. Правильно выбранная компания – половина успеха. Подбирая оптимальный вариант для будущих инвестиций, необходимо учитывать все особенности брокера, а также комиссию за ряд предоставляемых услуг.