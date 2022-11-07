Что такое ETF и кто остался на рынке

Разумеется, на рынке всегда найдутся те, кто сделает соответствующее предложение. Например, составят готовый сбалансированный набор из множества активов, долю которого можно приобрести даже с небольшим капиталом.

Что такое ETF

ETF или Exchange-Traded Funds – это биржевые фонды. В один такой фонд могут входить разные бумаги, включая акции и облигации. Покупая долю в фонде, инвестор приобретает как бы часть каждого из этих активов.

В теории активы могут отбираться в фонд по любому признаку, но на практике суть фонда в том, чтобы собрать наиболее интересные и выгодные бумаги. Набор активов для фонда подбирается профессионалами и может меняться вместе с ситуацией на рынке. От степени проработанности и надёжности составляющих фонда зависит то, насколько привлекательными вложения в него покажутся инвестору.

Есть два типа формирования перечня активов фонда:

По качеству активов. Например, в фонды редко попадают инструменты со слишком высокой волатильностью, поскольку цена на них слишком неустойчива. Активы с низкой ликвидностью также не пользуются спросом, так как их сложно быстро купить или продать по хорошей цене. Исключаются из фондов компании, кредитный рейтинг которых был сильно опущен по тем или иным причинам. Зачастую фонды повторяют состав определённых индексов. Индекс используется для отображения изменения стоимости активов по группе компаний. Например, индекс S&P500 содержит лучшие бумаги зарубежного рынка. В индекс Мосбиржи также входят бумаги только тех компаний, которые отвечают определённым требованиям. Индекс также может формироваться исключительно из компаний только одного сектора, например, IT-компаний или банков.

Состав индексов меняется и регулярно проводится ребалансировка. Отследить изменения обычно можно в специальных календарях.

Конечно, инвестор может самостоятельно попробовать включить в свой портфель все компании определённого индекса. Число бумаг в индексе, например, Мосбиржи не может превышать 50 штук, однако и покупка такого количества будет довольно дорогостоящей. Отслеживание же изменений по всем этим бумагам с исключением их из состава при проседании будет требовать большого количества внимания. Если же говорить о других индексах, то там количество компаний может равняться хоть 500. Например, именно такое число компаний входит в американский индекс S&P500.

В ETF же все хлопоты по контролю ценных бумаг в портфеле берут на себя профессиональные инвесторы, заинтересованные в росте содержимого фонда. Разумеется, делают они это за определённый процент от доходности бумаг портфеля. Бывают также фонды, оставляющие себе все дивиденды по активам.

Принципы формирования цены

Фонды выпускают собственные акции, рыночная цена на которые формируется также, как и на любые другие бумаги – за счёт баланса спроса и предложения.

Для расчета истинной стоимости акции используется изучение стоимости чистых активов фонда или СЧА. СЧА рассчитывается, как сумма всех входящих в фонд акций, облигаций и иных инструментов. Например, если в фонд входит 20 компаний, сумма акций в фонде каждой из которых равна 1000 рублей, то стоимость чистых активов будет равна 20 000 рублей.

Однако для инвестора важнее не СЧА, а значение СЧА на акцию. Для его расчетов потребуется знать число акций, выпущенных фондом. Так, если наш гипотетический фонд выпускает 500 акций, то его СЧА на акцию будет равен 20 000 : 500 = 40 рублей. Это, по сути, справедливая цена акции.

Разумеется, если рыночная цена гораздо выше справедливой, то покупать долю ETF кто-то вряд ли будет. Точно также сильно низкая цена может вызвать панику среди вкладчиков и совсем уронить фонд. Поэтому существуют маркетмейкеры – перекупщики бумаг, способствующие удержанию цены акции фонда на уровне справедливой.

Маркетмейкером может быть брокер или специальная организация. Если кто-то продаёт бумагу по цене, ниже справедливой, то маркетмейкер скупает её. Если же кто-то захочет купить акцию фонда при общем завышенном курсе, то маркетмейкер может продать её по справедливой цене. Так ETF обеспечивают себе большую стабильность, ликвидность и меньшую волатильность.

Популярные на рынке России ETF

Наибольшим спросом на российском рынке пользовались иностранные фонды или ETF российских компаний, но содержащие американские бумаги – например, фонд Сбера SBSP, полностью повторяющий состав индекса S&P 500. Как видно из графика ниже, он относительно быстро начал восстановление, что говорит о наличии спроса до сих пор.

График, отображающий изменение фонда SBSP.

Отдельным вниманием пользовались фонды FinEx – международной финансовой компании, бывшей самым крупным провайдером фондов ETF в России. Специалисты этой фирмы проанализировали, в какие ETF россияне больше всего вкладывались к январю 2022 года. Результаты этого исследования представлены ниже.

Диаграмма, отображающая распределение активов россиян по различным ETF фондам FinEX в январе 2022 года. Справа представлен график, отображающий исторический рост такого набора активов.

Проблемы с иностранными активами и валютой привели к блокировке фондов FinEX в России и проблема до сих пор не является решенной до конца. Впрочем, некоторые их фонды уже возобновили своё действие.

Какие ETF доступны сейчас

Итак, ранее большой популярностью пользовались фонды FinEx. Однако в связи с февральскими событиями по ним переставал рассчитываться СЧА, а доступ к торгам стал сильно ограничен. Сейчас же некоторые из них возвращаются на рынок в измененном виде.

Например, FXMM. Фонд содержит краткосрочные векселя США, но из-за рублёвого хэджирования вёл себя, как рублёвый актив. Он давал небольшую, но крайне стабильную доходность, представленную на графике ниже. Как и многие другие фонды FinEx, ETF FXMM приостановил расчёт СЧА из-за февральских событий, но с 8 августа снова доступен к покупке. Теперь он относится к валютному классу акций и фактически дублирует FXTB, что не могло не сказаться на его стабильности.

График, отражающий изменение акций фонда FXMM. После того как фонд изменил принцип работы и стал валютным активом, он является аналогом ETF FXTB.

На сентябрь 2022 года Мосбиржа содержит 38 фондов, в числе которых и ETF. Из них 16 принадлежит именно FinEx. На втором месте по числу размещённых фондов находится ВТБ с 6 вариантами, а на третьем – Сбер с 5 вариантами. Фонды также предлагают Альфа капитал, Тинькофф и другие компании. Присутствует и ещё один зарубежный поставщик ETF в Россию – ITI Funds (европейская инвестиционная компания).

Преимущества ETF

С тех пор, как Центральный Банк России запретил неквалифицированным инвесторам покупать иностранные активы, ETF стали одной из немногих лазеек, дающих доступ к зарубежным бумагам. То есть если в состав ETF входят акции или облигации иностранных компаний, то даже обычный инвестор сможет частично приобрести такие бумаги, купив акции самого фонда. В этом основное преимущество на данный момент.

Сохраняются и прочие достоинства инвестиций в ETF:

Доступ к большому ассортименту активов. В состав фонда могут входить акции, облигации, драгоценные металлы, нефть, кофе, валюта – практически что угодно. Высокая диверсификация. Обеспечивает устойчивость портфеля, так как падение одних активов компенсируется ростом других. Низкий порог входа. Покупая долю в фонде, инвестор приобретает долю акций каждой компании, пропорциональную его вкладу. Минимум вовлечения в отслеживание процессов ребалансировки. Меньше налогов. Многие ETF освобождены или имеют льготы при уплате налогов.

Таким образом, сейчас ETF сохраняют свои обычные ? преимущества и приобретают дополнительное значение за счёт допуска к иностранным акциям.

Итоги

Итак, ETF – это фонды, представляющие собой набор хорошо диверсифицированных акции надежных компаний или компаний определённой отрасли. Покупая долю в таком фонде, инвестор может частично купить активы большого количества фирм. Фонд лишает необходимости отслеживать новости по этому набору эмитентов, так как сам отвечает за балансировку. За такие услуги фонд либо берёт себе процент доходности, либо оставляет все полученные дивиденды, либо и то, и другое.

После февральских событий многие фонды перестали существовать, но теперь восстанавливаются, пусть и в видоизмененной форме. Сейчас ETF – это почти единственный способ для неквалифицированного инвестора купить иностранные активы.