Онлайн-платежи зарубежными картами с минимальной комиссией через LIFE PAY

Пожалуй, это самое выгодное предложение на Российском рынке.

После отключения SWIFT от некоторых российских банков и ухода из РФ иностранных платежных гигантов, бизнес столкнулся с новыми экономическими реалиями: карты Visa и Mastercard, выпущенные за пределами РФ, перестали работать в РФ. Расплачиваться на сайте с их помощью стало невозможно.

Компании продолжают нести убытки, особенно те, чьи основные клиенты были из других стран.

Новое предложение от LIFE PAY

Компания LIFE PAY доработала платежный шлюз, который позволит принимать оплату картами Visa и Mastercard, выпущенными в иностранных банках, на российских сайтах. Для того, чтобы система заработала, нужно подключить интернет-эквайринг от LIFE PAY.

С новым функционалом интернет-эквайринга от LIFE PAY бизнес приобретает различные сценарии приема платежей в онлайне. На сайте, в интернет-магазине или в мобильном приложении для клиентов будет доступна платежная форма с возможностью выбора способа оплаты: российскими картами или картами, выпущенными за рубежом.

В первом случае это карты «МИР» от НСПК, а также международных платежных систем Visa и Mastercard от российских банков, которые продолжат работать на территории России. Во втором — карты Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками.

Для бизнеса, который полностью ориентирован на международный рынок, LIFE PAY позволяет настроить платежную форму таким образом, чтобы принимать карты только иностранных банков. Это особенно актуально для тех, кто планирует выход на зарубежные страны и адаптирует сайт или приложение для иностранных пользователей.

Также оплата может производиться с помощью платежной ссылки, которую удобно отправлять в мессенджер, на почту или в социальные сети. Такой способ не требует дополнительной интеграций с сайтом, ссылку можно создать в личном кабинете LIFE PAY.

Для подключения международного эквайринга от LIFE PAY не нужно открывать дополнительный счет. Сумма к оплате списывается в валюте страны покупателя, а приходит на расчетный счет продавца в рублях по текущему курсу ЦБ.

Какой процент

Процентная ставка от LIFE PAY за транзакцию составляет 9,5% для бизнеса с оборотом до 500 000 рублей в месяц. Если оборот компании выше этой суммы, то процент снижается до 8,5%. Для VIP-клиентов с большим годовым оборотом по иностранным картам ставки согласовываются индивидуально.

Предложение от LIFE PAY – одно из выгодных на рынке, в то время как другие компании предлагают от 9,9% до 12% за транзакцию.

Отключение России от SWIFT в первую очередь прочувствовали на себе те игроки рынка, который работают с продажей авиа и жд-билетов, стриминговые и музыкальные сервисы, производители ПО, а также сфера онлайн-образования. Теперь они смогут вернуть тот пул клиентов, которые не могли расплачиваться удобным для них способом.