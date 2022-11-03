Эквайринг для самозанятых: как использовать с выгодой для бизнеса

По данным ФНС число самозанятых в России 6 млн человек. Рабочие профессии составляют 58% вакансий для самозанятых на рынке. А 42% занимают те должности, которые принято относить к офисным работникам: копирайтеры, маркетологи, бухгалтеры, юристы, и даже IT-специалисты (посчитал TAdviser).

Оформив самозанятость, можно начать принимать оплату от клиентов различными способами: наличными, безналичным способом с карты физлица или с расчетного счета физлица. Здесь удобно использовать эквайринг.

Данная технология позволяет принимать оплату банковскими картами и другими бесконтактными способами, например, через Систему быстрых платежей (СБП). Это выгодно и повышает лояльность клиентов: покупатели хотят получать чеки.

Самозанятым можно настроить только интернет-эквайринг. А для установки торгового и мобильного потребуется получить статус ИП. Интернет-эквайринг – это инструмент, который поможет самозанятому предпринимателю увеличить прибыль и предоставить своим клиентам больше вариантов оплаты.

Как использовать интернет-эквайринг

Прием оплаты на сайте

Интеграции LIFE PAY с такими популярными конструкторами сайтов, как: Tilda, WordPress, Joomla! позволяет принимать платежи прямо на странице вашего сайта.

Кнопка «Оплатить» ведет клиента на платежную форму, где он вводит данные банковской карты и завершает покупку.

Интернет-эквайринг от LIFE PAY дает возможность подключить Yandex Pay, как один из способов приема платежей. Клиент сможет оплачивать услугу или товар с помощью своего личного аккаунта в Яндексе: данные карты подтягиваются автоматически.

Прием платежей в соцсетях и мессенджерах

В личном кабинете LIFE PAY можно настроить отправку платежной формы прямо в директ покупателю соцсети, в которой компания рассказывает о своих товарах.

Для бизнеса этот инструмент поможет увеличить продажи за счет того, что клиенту больше не потребуется переходить из соцсети на страницу сайта, чтобы оплатить выбранный товар. Так он не уйдет, бросив корзину.

Платежная ссылка в мессенджер. Интернет-эквайринг от LIFE PAY позволяет отправлять платежную ссылку в тот мессенджер, в котором менеджер магазина общается с клиентом. Этот способ особенно подойдет тем предпринимателям, которые продвигают свою продукцию прямо в мессенджере или ведет коммуникацию с клиентами.

Платежная форма позволяет принимать платежи любым бесконтактным способом: картой или через СБП по QR-коду.

Рекуррентные платежи

Клиенты смогут оформить ежемесячную подписку на услуги или товары компании. Еще можно настроить автоплатежи.

Интернет-эквайринг помогает автоматизировать списание денег: клиент только один раз вводит данные банковской карты. Как правило, покупатели редко отписываются от того, к чему привыкли. А постоянный клиент для небольшого бизнеса – показатель успеха.

Интернет-эквайринг – отличный инструмент для предпринимателей, которые работают в статусе самозанятого. Так можно значительно увеличить продажи. Помимо приема оплаты, важно помнить и о выдаче чеков клиентам, и об отправке необходимой отчетности в налоговую. То есть соблюдать закон № 54-ФЗ.

Для онлайн-продаж экосистема LIFE PAY предлагает арендовать облачную кассу. Вся информация о платежах будет поступать на нее. Касса сформирует необходимые документы для ФНС и отправит электронные чеки покупателю. От аренды кассы можно отказаться в любой момент.