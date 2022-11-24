История больших кризисов: как бизнес справлялся в трудные времена

Тюльпаномания

Первым масштабным финансовым кризисом была тюльпаномания в Нидерландах. В 1636 – 1637 годах цены на луковицы тюльпанов взлетели, а затем молниеносно обрушились. Пострадало много предпринимателей того времени, а тюльпаноманию принято считать первым биржевым пузырем.

Многие американские экономисты сравнивают его с «ипотечным кризисом», который произошел в США в 2008 году. А события в 2008 году – с Великой депрессией 1929. Помимо внешних обстоятельств на большой финансовый коллапс повлиял крах на биржах.

Рост «пузыря» несложно увидеть, трудно точно сказать, когда он лопнет. Но если основной сценарий обвала повторяется, тогда почему нас он ничему не учит? Трейдеры и спекулянты до последнего пытаются получить выгоду, даже если давление зашкаливает.

Малиновые пиджаки

А что в России? Времена тяжелых 90-х застали несколько поколений и сегодня практически в каждой семье можно встретить пострадавшего. Переход от плановой экономики к рыночной превратился в темное время, где бизнесу пришлось играть по новым правилам.

Маркерами 90-х считаются: гиперинфляция, дефицит бюджета, рождение Центробанка и становление налоговой системы. А для бизнеса – преступность и непредсказуемость.

Тогда главными критериями успешного человека (кроме малинового пиджака) считалась способность рисковать и умение договариваться с представителями криминального мира. В лучшем случае могли отобрать бизнес, в худшем – лишить жизни.

Однако, несмотря на окружающую действительность, предприниматели продолжали свое дело.

Надежный вклад

Брать на себя риски – отличительная черта бизнесменов и последующих поколений. Только сегодня, в отличие от лихих девяностых, есть инструменты, с которыми проще предвидеть провалы и обходить кроличьи норы. А главным рабочим активом сегодня отмечают команду и квалифицированных сотрудников.

Например, во времена ковидного кризиса онлайн-школы перешли на новый уровень клиентоориентированности и стали предлагать свои продукты не только студентам и школьникам, но и сотрудникам компаний и предпринимателям. Такое решение позволило привлечь новых студентов из других сегментов.

Сюда относятся как дополнительное профильное образование, так и сессии с психологом. А среди малого бизнеса сами собственники стали «добирать» те знания, которых им не хватает для успешного ведения дел в сложное время.

Однако в начале 2022 года самим онлайн-школам и блогерам, которые предлагают свои курсы, пришлось сложно. Клиенты, чьи карты были выпущены не в РФ, не смогли оплачивать обучение.

Из-за отключения SWIFT от многих российских банков иностранные карты перестали работать. Большая часть аудитории «отвалилась» и онлайн-бизнес до сих пор продолжает нести финансовые потери.

Для того чтобы вернуть учеников, LIFE PAY предлагает подключить интернет-эквайринг на страницу своего сайта и настроить прием онлайн-платежей. LIFE PAY улучшил платежный шлюз, который позволяет принимать к оплате карты Visa и Mastercard, выпущенные не в России.

Так можно вернуть в онлайн-классы тех учеников, которые живут за границей, тех, кто недавно эмигрировал, или иностранцев, проживающих на территории РФ.

А если онлайн-учителя и коучи продолжают работать по VPN в Instagram*, то можно предложить своим клиентам оплачивать уроки прямо через директ соцсети.

Интернет-эквайринг от LIFE PAY позволяет отправлять ссылку с формой оплаты в любой из мессенджеров. Оплата «здесь и сейчас» позволит удержать клиента, а также – мотивировать его не откладывать учебу в долгий ящик.

Адаптация

По-прежнему уже не получится – придется адаптироваться. Санкции и ушедшие компании из России лишили потребителей не только некоторых товаров, но и привычек. Одна из них – расплачиваться за покупки с помощью телефона. От этого пострадал и бизнес.

Клиент привык не носить с собой банковскую карту и наличные, а Apple Pay и Google Pay больше не работают. Так, клиент стал уходить из магазина или заведения из-за невозможности оплаты.

LIFE PAY предлагает установить NFC-микрочип на прикассовую зону для приема оплат касанием телефона. Даже если у покупателя не будет наличных или карты, он все равно сможет расплатиться телефоном. К тому же можно существенно сэкономить.

NFC-микрочип производит оплату через Систему быстрых платежей (СБП) и предлагает бизнесу ставку по эквайрингу – 0%.

Автоматизация

Выйти из турбулентности может помочь автоматизация рабочих процессов. Современные технологии помогают сократить издержки и вести дела с максимальной точностью.

Контроль рабочих процессов, товаров на складе, а также операций по приему оплат можно в одном платежно-кассовом приложении – LIFE POS.

Оно интегрировано с программами 1С: Бухгалтерия и 1С: Управление торговлей. Что делает работу с учетом и финансовыми документами максимально простой – в режиме одного окна. В приложении можно контролировать все продажи и работу сотрудников.

LIFE POS работает на системе Android, и его можно установить на любой гаджет: терминал продавца или смартфон курьера. Сотрудник на выезде сможет принимать оплату на месте у клиента любым способом: картой, наличными или по QR-коду через СБП в соответствии с 54-ФЗ.

Экономить на издержках с помощью современных технологий, вкладываться в образование, чтобы применять новые навыки для развития своего дела, а также предлагать клиенту новые фичи – рабочие инструменты для ведения дел в непростое время.