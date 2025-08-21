Совмещение командировки и отпуска: как оформить и что учесть

Сотрудник из командировки сразу поехал в отпуск

По согласованию с работодателем работник вправе не возвращаться из командировки к месту работы, а остаться на отдых там или переехать в другое место.

Как оформить

Шаг 1. Работодатель издает приказ на командировку, работник расписывается в нем в знак ознакомления.

Шаг 2. Оформление отпуска. Порядок оформления отпуска зависит от того, стоит ли этот отпуск в графике отпусков или нет:

Если отпуск по графику, то сотрудника нужно предупредить о его приближении не позднее, чем за две недели до начала отпуска. А после — издать приказ о предоставлении отпуска и ознакомить с ним работника.

Если отпуск в графике не запланирован, сотрудник может в заявлении попросить предоставить его. При положительном решении работодатель издает приказ и знакомит с ним работника. Работодатель не вправе отказать в предоставлении незапланированного графиком отпуска, если сотрудник относится к числу льготников с внеочередным правом на отдых. Например, такой льготой пользуются родители детей-инвалидов, чернобыльцы, ветераны, супруги женщин период отпуска по беременности и родам и др.

Шаг 3. Работник отчитывается о работе в командировке и о потраченных средствах. Он может сделать это онлайн, если в компании действует кадровый ЭДО, или сдать работодателю бумажный авансовый отчет и отчет о проделанной работе, когда выйдет на работу после отпуска.