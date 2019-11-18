Дробление и НДС: в чем затык?

Снова вернемся к вопросу об определении действительных налоговых обязательств при обвинениях в применении схемы дробления бизнеса: начисляется ли НДС сверху цены, установленной в договоре (сверху выручки, вменяемой налогоплательщику) или все же подлежит применению расчетная ставка НДС 18/118, т.е. выделение НДС из цены договора?

По общему правилу НДС является частью цены договора, подлежащей уплате налогоплательщику со стороны покупателей. Уплачиваемое (подлежащее уплате) покупателями встречное предоставление за реализованные им товары (работы, услуги) является экономическим источником для взимания данного налога. В этом суть НДС как косвенного налога: плательщиком налога является продавец товара, но сумму налога он удерживает у покупателя, увеличивая на нее стоимость продаваемого товара. Все логично.

Но в делах по дроблению это правило не всегда срабатывает. И суды поддерживают налоговые органы, которые начисляют НДС иным способом, отметая налоговую реконструкцию: сверху цены (выручки). Иными словами, подменяется правовая природа НДС как косвенного налога, он как будто бы становится прямым налогом. При таком подходе он не перекладывается на покупателя, а формируется за счет средств самого налогоплательщика (в частности такую точку зрения поддержал ВС в этом году несколько раз: Определение ВС РФ от 23.10.2019 № 305-ЭС19-9789 по делу № А41-48348/2017, Определение ВС РФ от 31.05.2019 № 305-ЭС19-7040 по делу NoА40-195593/2017 — разбиралось в предыдущем посте).

Суды в данном случае указывают, что такой способ начисления недоимки следствие неправомерных действий налплата.

В то же время в 2019 году ВС РФ и суды иных инстанций приняли несколько решений поддерживающих иную точку зрения:

сам по себе факт получения необоснованной налоговой выгоды не может служить основанием для изменения порядка определения недоимки и для взимания налога в относительно большем размере.

Согласно ст. 122 НК РФ форма вины имеет значение при определении размера штрафа.

Речь о следующих судебных актах: Определение ВС РФ от 30 сентября 2019 г. № 307-ЭС19-8085 (ИП Угрюмов, рассматривается по новому кругу), Определение ВС РФ от 16.04.2019 № 302-КГ18-22744, Определение ВС РФ от 28.10.2019 N 305-ЭС19-9789 и некоторые другие.

Об этих делах будет отдельная публикация.

Конечно же тренды налогового контроля нам всем понятны, они достаточно характерно описаны в Письме ФНС России от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@: при доказанности умышленности действий налогоплательщика, направленных на неуплату налога, налоговые обязательства, возникшие в результате таких действий, корректируются в полном объеме (...) налоговый орган не определяет расчетным путем объем прав и обязанностей налогоплательщика, допустившего искажение действительного экономического смысла финансово-хозяйственной операции".

На этом фоне особенно приятно видеть судебные акты, которые демонстрируют столь взвешенный подход, формирование судебной практики в этом вопросе не завершено. Смотрим, изучаем, принимаем участие!