ФНС и Минфин готовят систему мониторинга использования самозанятых для налоговой экономии

Не так давно была новость о том, что режим налога на профессиональный доход, или, как его еще называют, «налога для самозанятых», решено на самом высоком уровне распространить на все регионы России.

Дескать, все уже на тестовых регионах отработано, все хорошо, пора бы расширить географию в масштабах отдельно взятой страны.

Параллельно глава ФНС упоминал, что с 2020 года Служба будет гораздо внимательнее к фактам налоговой экономии с использованием труда самозанятых.

На данный момент стало известно, что ФНС и Минфин совместно разрабатывают систему для отслеживания компаний, которые пользуются услугами самозанятых именно с целью налоговой экономии — минимизации взносов в страховые фонды и выплат в бюджет.