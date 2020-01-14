Новый Пленум ВС РФ по налоговым преступлениям

На днях прошел Пленум ВС РФ по налоговым преступлениям. Тот самый, который откладывали еще с июня, и который мог изменить срок давности по статьям 198 — 199.2 УК РФ, сделав данные преступления «длящимися». Пленум принял постановление «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» (№ 48 от 26.11.2019) в итоговой редакции.

Данная идея вызвала бурную реакцию всего юридического сообщества, почему рассмотрение и было отложено на осень.

Итак, что же нового принес нам Пленум:

1. Верховный суд решил не менять существующую картину мира, и сохранил статус кво. Моментом совершения преступления по неуплате налогов по-прежнему остался факт его неуплаты в установленный законом срок.

2. Также ВС РФ разъяснил, что способами уклонения от налогов являются:

Включение в налоговую декларацию заведомо ложных сведений;

Непредставление декларации или иных необходимых документов.

3. Также в п. 11 Пленум указал нижестоящим судам, что обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных статьями 198 и 199 УК РФ, является крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов, определяемый согласно примечаниям к статьям 198 и 199 УК РФ.

4. В п. 14 Постановления также есть важное разъяснение, а именно: когда суд устанавливает действительный размер обязательств по уплате налогов, то суд должен учитывать в совокупности все факторы, как увеличивающие, так и уменьшающие размер неуплаченных налогов.

5. Неисполнение налоговым агентом обязанностей, не связанное с личными интересами, состава преступления, предусмотренного статьей 199.1 УК РФ, не образует. Даже если это деяние совершено в крупном, или особо крупном размере.

6. Не образует состава преступления по ст. 199.2 УК РФ сокрытие личного имущества для повседневного пользования предпринимателем или членами его семьи.

7. Не подлежит удовлетворению гражданский иск в части взыскания штрафа с виновного в рамках уголовных дел по взысканию налогов.

В целом, видна позитивная тенденция Верховного суда выдерживать взвешенный подход к определению налоговых преступлений.