Как обвиненным в дроблении считать срок для сдачи уточненок

Нежелание налоговиков и судов заниматься налоговой реконструкцией и их рекомендации подать уточненки, чтобы исправить ситуацию с двойным налогообложением приводят к тому, что бюджет все же получает налоги в двойном размере на совершенно «законных» основаниях — срок на возврат истек (3 года с момента уплаты налога)

Попытка налогоплательщика доказать, что данный срок считается с момента вступления в силу решения суда, которое «засиливает» факт дробления бизнеса у ВС не встретила поддержки (дело А28-11542/2018).

Одно общество на ОСН реорганизовалось и выделило из себя 2-х дочек на УСН, которым передало часть активов и часть деятельности. ВНП было установлено, что дробление имело фиктивный характер в результате доходы «материнской» и дочерних компаний объединили и доначислили налог на прибыль. Уплаченный дочками налог в связи с применением УСН в расчете налоговиков не учтен.

После проигрыша суда налогоплательщик подал уточненные декларации с нулями и подал заявление о возврате переплаты за проверенный период: 2013-2015 год. Дело было уже в 2018 году, получить возврат удалось только за 2015 год, так как остальные года за пределами трехлетнего срока.

Ну а как может быть иначе с этими сроками, что на самом деле хорошо известно и судам: ВНП охватывает 3 года, предшествующие году проведения проверки, длится в среднем 1 год, судебные разбирательства до кассационной инстанции еще минимум год. Вот и 2 «потерянных» года. В данном деле суды посчитали, что нет никаких оснований считать сроки как-то иначе, чем в общем порядке, именно потому, что дочки были полностью подконтрольны налогоплательщику и его действия были умышленными, он осознавал их противоправность и был осведомлен о наличии переплаты.

Доводы о нарушении принципов равномерности, нейтральности и справедливости налогообложения и недопустимости двойного налогообложения признаны несостоятельными, поскольку не опровергают вывод судов о пропуске срока на обращение суд и не свидетельствуют о незаконности оспариваемых судебных актов.

Вот как-то так, нарушал — значит не работают в отношении тебя принципы налогового права.

Вывод — коллеги, боремся за налоговую реконструкцию и адекватный расчет недоимки в процессе сопровождения проверки до вынесения решения!