Ошибки в посредническом договоре, из-за которых могут доначислить налог

Компания применяет УСН, занимается куплей-продажей квартир по договору поручения с покупателем. Доходом, с которого платит налог, признает только свое вознаграждение от сделки.
Вроде как всё прилично.
Но:
— если компания регистрирует права собственности на себя, а не на доверителя,
— если договор поручения и отдельные поручения даны после покупки объекта,
— если денежные средства от продажи объектов не перечисляются незамедлительно доверителю, а остаются в распоряжении компании,
— если в договорах с третьими лицами фирма не пишет, что действует по договору поручения,
то в ходе камеральной проверки декларации по УСН налоговая инспекция может доначислить налог с полной суммы прихода на расчетный счет и предложит фирме уплатить налог.
Если компания обратится в суд, то скорее всего проиграет, что случилось с одной из таких компаний: Постановление по делу № А03-9278/2018 от 27.06.2019 (Арбитражный суд СЗО).
Будьте аккуратны.
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