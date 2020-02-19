ЦБ поменяет критерии сомнительности операций

На сайте Центробанка выложены поправки в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Часть признаков сомнительности убрали, однако, добавились и новые.

Что убрано

Убран признак о подозрительности операции, согласно которому, клиент будет проводить операцию, несмотря на высокую комиссию.

Убран пункт о «нестандартных и сложных расчетах», отличающихся от обычной практики клиента.

При этом, «несоответствие общепринятой рыночной практике» может наоборот привлечь внимание контролеров.

Несоответствие операции описанию деятельности компании из ее устава также теперь не является подозрительным признаком.

Число признаков сомнительности, которые касались зачисления средств на счета компаний также сократилось.

Что, наоборот, хотят добавить

Центральный банк предлагает признаки сомнительности операций дополнить следующими:

Клиент подозрительно себя ведет при возникновении у банка вопросов — просит отменить операцию, или закрыть счет и выдать ему деньги.

Операции проводятся с использованием исполнительных документов — исполнительные листы, исполнительные надписи нотариусов, документы КТС (комиссий по рудовым спорам).

Физлица часто снимают наличные при поступлении денег от компаний и ИП, и эти деньги не являются заработной платой, дивидендами., алиментами или страховыми возмещениями. При этом, особое внимание обращается на снятие наличных с корпоративных карт.

Если операции делаются удаленно с одного и того же устройства (мобильный, планшет, компьютер), по счетам разных компаний, которые при этом зарегистрированы в разных странах и принадлежат разным собственникам.

Операции с куплей-продажей виртуальных активов.

Операции компаний в таких отраслях, как: покупка металлолома, почтовые денежные переводы физлицам, переводы платежным агентам, а также на операции компаний, которые рассчитываются наличными за транспортные, туристические или медицинские услуги, — также могут посчитать подозрительными. Эти компании, по мнению ЦБ, чаще других занимаются обналичиванием.

При всем при этом, этот перечень не закрытый. Каждый банк имеет право сам дополнить его своими критериями.

Проблема, на наш взгляд, в том, что для тех, кому нужно, эти барьеры совсем не являются непроходимыми даже в новой редакции. А вот тем, кто действительно хочет заниматься честным бизнесом — это может усложнить жизнь, хотя бы потому, что не всегда удается уследить за всеми нововведениями.