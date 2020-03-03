О нотариальном удостоверении решения общего собрания

В конце прошлого года Президиум Верховного Суда опубликовал Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, в котором помимо прочего содержалась свежая и довольно неожиданная трактовка подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Решение общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, в соответствии с которым в отношении решений общества будет применяться альтернативный способ подтверждения, требует нотариального удостоверения.

Давайте разбираться, какие «подводные камни» подкинул нам Обзор ВС.

Так, получается, что после 25 декабря 2019 года:

1. Требование о нотариальном удостоверении, установленное подпунктом 3 пункта 3 статьи 671 ГК РФ, распространяется и на решение единственного участника.

2. Нельзя принимать решение о ненотариальном способе подтверждения на собрании даже, если присутствуют все участники Общества. Ненотариальный способ подтверждения решений должен быть прописан в уставе, либо в отдельном решении, удостоверенном нотариусом ранее .

Первой отреагировала на Обзор Федеральная нотариальная палата. Своим разъясняющим Письмом от 15.01.2020 № 121/03-16-3 в целом поддержала ВС в части нотариального подтверждения решения о выборе альтернативного способа удостоверения решений собраний. Однако рекомендовала (но не обязала) нотариально удостоверять решения единственных участников и допустила нотариальное удостоверение решений единственных акционеров.

Банки на текущий момент не пришли к единому мнению. Сбербанк и Альфа-Банк принимают документы без нотариального удостоверения. Райффайзенбанк и некоторые другие приняли установленные Обзором правила игры.

ФНС официальных рекомендаций не дала. МИФНС № 46 по г. Москве, а также регистрирующая налоговая Петербурга регистрируют без нотариально удостоверенных решений. Однако в регионах уже имеются примеры отказов в регистрации в связи с ненадлежащим подтверждением решений. Поэтому, лучше уточнять мнение вашей регистрирующей инспекции перед подачей документов, тем более, что, как показывает практика, это мнение может измениться внезапно.

Мы, со своей стороны, призываем задуматься о последствиях таких «не удостоверенных надлежащим образом» решений, которые могут всплыть позже.

Допустим регистрация прошла, а пройти она может, в том числе, по следующим причинам. Во-первых, на некоторые регдействия не требуется обязательная подача в регорган протокола ОСУ или решения ЕУ. Во-вторых, при регистрации изменений инспекторы вряд ли листают уставы по всем поступающим на регистрацию компаниям. В-третьих, допустим даже, если у общества было принято нотариальное решение об альтернативном подтверждении будущих решений, то как инспектору это вообще проверить?

Соответственно, последствия не верно оформленных решений могут всплыть не при регистрации, а потом, при оспаривании и признании легитимными тех или иных решений. Особенно болезненно это будет в отношении решений о смене руководителей и решений, связанных с изменениями в составе участников. Проблема в том, что все неудостоверенные решения, принятые после 25 декабря, могут оказаться ничтожными завтра.

И все же, давайте конкретизируем на кого распространяются новые правила.

1. Пункт 3 статьи 67.1 ГК РФ распространяется только на общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества . Поэтому организаций любых других организационно-правовых форм эти правила не касаются.

2. В самом Обзоре говорится только про общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества не упоминаются. Со стороны ЦБ комментариев пока не было, поэтому по-прежнему ориентируемся на Письмо Банка России от 18 августа 2014 года № 06-52/6680 и от 11 января 2016 года № 03-31-2/28, в котором говорится, что решения единственных акционеров не требуют нотариального удостоверения.

3. Подпункт 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, и Обзор говорят только о решениях участников, но не учредителей. Статья 67.1 озаглавлена «Особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах и обществах», а на момент принятия решения о создании никакого общества ещё нет, есть только граждане и юридические лица, которые планируют что-то учредить.

4. В значительной части уставов, зарегистрированных после 2014 года (по крайней мере, всем нашим клиентам, мы регистрировали именно такие уставы) есть положения об альтернативном способе подтверждения решений ОСУ. Поскольку Президиум Верховного Суда не видит разницы между решением общего собрания и решением единственного участника, то это означает, что положения устава о подтверждении ОСУ должны распространяться на РЕУ (решения единственного участника). Но, как мы знаем, практика у нас порой идет в разрез логике, поэтому, все же предлагаем добавить в устав положения об альтернативном способе удостоверения решений в более расширенной интерпретации и охватить формулировкой решения единственного участника в том числе, а не только решения общего собрания участников.

Как работать дальше.

1. Как уже описали выше, проверяем Уставы на предмет наличия положений об альтернативном способе подтверждения решений ОСУ и ЕУ.

2. Если все же в Уставе таких положений не закреплено, то можно заранее подумать про способ подтверждения на будущее.

Президиум Верховного Суда считает, что общество может принять решение единственного участника или общего собрания, которое будет устанавливать способ подтверждения решений на всех последующих собраниях.

Таким образом, принимаете такое решение, заверяете его нотариально, и в последующем (по крайней мере, до внесения данных положений в Устав Общества) везде ссылаетесь (прикладываете копию) на данный протокол/решение.

Обращайтесь к нам за консультацией, мы поможем грамотно составить проекты решений для протоколов общих собраний участников (решений ЕУ) и разработать необходимые поправки в Устав.