О том, как суд сам недоимку посчитал

Дело, в котором снова детально разобрался Уральский суд (№ А60-43659/2019). Апелляция изменила решение первой инстанции, пересчитала и снизила налоговую недоимку.
В данном деле имело место дробление: одно ООО и три ИП на УСН фактически были одним субъектом и вели деятельность по торговле стройматериалами в торговом центре с явными признаками «схемы», особо отметить можно следующие:
денежными средствами и счетами ИП управляли собственники ООО или взаимозависимые лица (были внесены в банковские карточки)
наличные денежные средства выдавались со счетов ИП сыну руководителя ООО
в ходе осмотра помещений ООО обнаружились документы, которые свидетельствовали о ведение единого управленческого и финансового учета (например обобщенные платежные ведомости и т.п.).
И многое другое.
У суда не оставалось сомнений в наличии схемы дробления и он указал, что определяющим является не столько взаимозависимость заявителя и индивидуальных предпринимателей —участников схемы и нацеленность их действий на получение налоговой выгоды, сколько отсутствие реальности осуществления каждым из них самостоятельной экономической деятельности в организационном, финансовом и других ее аспектах и получение налоговой выгоды только в связи с формальным соответствием требованиям закона.
Итак, суд отметил один из главных критериев — САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ субъектов.
Интересным в этом деле был спор о сумме недоимки:
- Во-первых, налоговая просто ошиблась, подсчитывая НДС, общество предоставило контррасчет и суд счел, что налоговый орган излишне доначислил более 6 000 000 млн. рублей. Такая вот счетная ошибочка.
- Во-вторых, интересен довод налогоплательщика о том, что использована произвольная методика расчетов налогов, путем необоснованного смешения кассового метода (применялся у ИП) и метода начисления (у ООО), в то время как надо было применять метод начисления. Суд на это возразил так: указанный довод подлежит отклонению, поскольку доказательств того факта, что применение указанной методики привело к существенному искажению налоговых обязательств (исчислению налогов не в тех налоговых периодах, к которым выручка относится по методу начисления), общество не представило.
- В-третьих, общество довольно наивно настаивало на том, что период начисления пени был искусственно увеличен налоговым органом на 109 дней путем затягивания процедуры вынесения решения. Суд, конечно же, не принял данный довод, поскольку соблюдение сроков рассмотрения материалов налоговой проверки или дополнительных мероприятий налогового контроля к существенным условиям процедуры рассмотрения, установленным пунктом 14 статьи 101 НК РФ, не относится.
- В-четвертых, в этом решении суд указал, что недопустимо не учитывать в расходах, расходы произведенные одним из ИП на оплату труда, даже если денежные средства для этого не снимались с расчетного счета. Значит, они выплачивались из кассы, кроме того, информация о получении дохода сотрудниками была в распоряжении налоговой из справок 2-НДФЛ.