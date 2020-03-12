О том, как суд сам недоимку посчитал

Дело, в котором снова детально разобрался Уральский суд (№ А60-43659/2019). Апелляция изменила решение первой инстанции, пересчитала и снизила налоговую недоимку.

В данном деле имело место дробление: одно ООО и три ИП на УСН фактически были одним субъектом и вели деятельность по торговле стройматериалами в торговом центре с явными признаками «схемы», особо отметить можно следующие:

денежными средствами и счетами ИП управляли собственники ООО или взаимозависимые лица (были внесены в банковские карточки)

наличные денежные средства выдавались со счетов ИП сыну руководителя ООО

в ходе осмотра помещений ООО обнаружились документы, которые свидетельствовали о ведение единого управленческого и финансового учета (например обобщенные платежные ведомости и т.п.).

И многое другое.

У суда не оставалось сомнений в наличии схемы дробления и он указал, что определяющим является не столько взаимозависимость заявителя и индивидуальных предпринимателей —участников схемы и нацеленность их действий на получение налоговой выгоды, сколько отсутствие реальности осуществления каждым из них самостоятельной экономической деятельности в организационном, финансовом и других ее аспектах и получение налоговой выгоды только в связи с формальным соответствием требованиям закона.

Итак, суд отметил один из главных критериев — САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ субъектов.

Интересным в этом деле был спор о сумме недоимки: