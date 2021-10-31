Вызывают на ковер за самозанятых: что ответить налоговикам

Отвечаю на вопросы пользователей. Вопрос: «Коллеги, мы получили уведомление из ФНС. Необходимо явиться для дачи пояснений по вопросу: «Привлечение для выполнения работ (оказания услуг) налогоплательщиков налога на профессиональный доход». Чего хотят? Чем сердце успокоится?»

Ответ:

Пристальное внимание к самозанятым, в принципе, прогнозируемо. Так часто бывает у нас, сначала дают «послабления», потом планомерно всех тех, кто ими воспользовался неправомерно, призывают к ответу.

Много уже сказано о том, чем отличается самозанятый от лица, которое работает по ТД, и по каким признакам налоговая будет переквалифицировать ГПХ договоры с самозанятыми в трудовые и, соответственно, начислять налоги и взносы на суммы, уплаченные самозанятым, как на зарплату.

Поэтому массовые вызовы с предложениями объясниться тем, кто работает с самозанятыми, предсказуемы и опасны для тех, кто не услышал сказанного или не обратил на него внимание.

Прежде всего, нужно будет объяснить предпринимательскую (логически и экономически обоснованную) цель работы с людьми как с самозанятым, цель такой организации бизнеса. Затем протестировать фактическую организацию работы с самозанятым и договоры на предмет наличия признаков трудовых отношений.

Если и с тем и с другим «ок», то можно смело и доходчиво объяснить налоговикам, что сама по себе работа с самозанятыми — это не преступление.

Ольга Пономарева, управляющий партнер ЮБ «Пронина, Пономарева и партнеры».