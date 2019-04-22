Сдаем НДС-отчетность в первом квартале 2019

До 25 апреля нужно отчитаться по НДС за I квартал. Форма декларации и порядок ее составления изменились в 2019 году: теперь там, где была ставка 18%, указывается ставка 20%; в разделах добавлены дополнительные строки, коды операций обновились. Об этих и других изменениях, которые следует учесть при подготовке декларации, читайте в статье.

Внимание!

Форма декларации и порядок ее заполнения (утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558) изменены приказом ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-3/853.

Новая ставка НДС — 20%

С 2019 года налоговая ставка была повышена с 18 до 20%. В связи с этим в третьем и девятом разделах декларации, а также в первом приложении к девятому разделу, теперь отмечается ставка НДС 20%. В строке 030 третьего раздела также отражена ставка 20/120 вместо прежней ставки 18/180.

Кроме того, в третий раздел формы были добавлены дополнительные строки: 041 – для налоговой базы со ставкой 18 % и 042 – для ставки 18/118. Эти строки заполняются в отношении выдачи корректировочного счета-фактуры на поставки, которые были произведены до 2019 года, например, при возврате товаров.

Появились новые строки

Для экспортеров включены:

строка 043 раздела 3 – для отражения НДС и налоговой базы компаний, которые отказались использовать ставку 0%;

строка 036 раздела 9 – код товара при поставке в ЕАЭС (Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия). В приложении 1 к разделу 9 добавлена соответствующая строка под номером 116.

Для участников системы «tax free» в раздел 3 декларации включили строки:

044 – для обозначения налоговой базы, а также суммы налога по операциям реализации в розницу товаров иностранным гражданам;

135 – для отражения вычета этой суммы налога после вывоза товаров за границы ЕАЭС.

Изменился порядок заполнения декларации

ФНС внесла корректировки в Порядок заполнения формы, в частности:

а) посредниками, исполняющими обязанности налоговых агентов при оказании услуг по предоставлению контейнеров и подвижного состава для ж/д перевозок;

б) покупателями и продавцами сырых шкур, макулатуры и металлолома.

Внимание!

С начала 2019 года операции по реализации макулатуры больше не освобождаются от налогообложения (Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ).

Во-первых, в правила заполнения второго раздела декларации (заполняется по каждому контрагенту отдельно) введено исключение для налоговых агентов из п. 8 ст. 161 НК РФ, которые не относятся к плательщикам налога на добавленную стоимость или освобождены от обязанности платить его по ст.145 НК РФ.

Теперь такие агенты смогут заполнять раздел на одной странице для всех товаров, обозначенных в пункте 8 статьи 161 НК РФ (сырые шкуры; макулатура; отходы и лом металлов; вторичный алюминий и его сплавы), которые были получены от всех продавцов-плательщиков НДС за прошедший налоговый период (п. 36 Порядка). В 010, 020 и 030 строках им следует ставить прочерк, а в строке 60 – отмечать итоговую сумму налога для уплаты (письмо ФНС России от 19.04.2018 № СД-4-3/7484).

Во-вторых, в третьем разделе теперь отражаются операции по приобретению сырых шкур, макулатуры и металлолома, а также исчислению налога за продавца. Информация о счетах-фактурах по таким операциям указывается в восьмом и девятом разделах (коды «41» – «44»).

Продавцам сырых шкур, макулатуры и металлолома не нужно отражать операции по реализации в третьем разделе формы. Сведения о счетах-фактурах по такой реализации указываются только в девятом разделе (коды «33» и «34»).

Коды операций обновились

ФНС изменила наименования операций по ряду кодов, поэтому коды, которые применялись ранее, приобрели иной смысл. Кроме того, в декларацию добавлено 27 новых кодов операций.

Обратите внимание, что с 25.01.2019 налоговая служба будет направлять требования на представление пояснений к декларациям по НДС в измененном формате (письмо ведомства от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@). В частности, будут применяться новые коды ошибок «5» – «9»:

5 — не указана дата счета-фактуры или обозначена дата после отчетного периода;

6 — вычет, заявленный в разделе 8, не попадает в пределы трех лет;

7 — в разделе 8 заявлен вычет по счету-фактуре, сформированному до даты госрегистрации;

8 — код вида операции неверен;

9 — аннулирование записей в разделе 9 (приложении к нему) произведено с ошибкой.