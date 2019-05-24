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Минфин пояснил, когда заявлять к вычету входной НДС по авансовым платежам

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Покупатель и продавец могут договориться о предварительной оплате товара. В таком случае счет-фактура выставляется раньше, чем происходит отгрузка товара. Когда производить вычет НДС?

16 апреля Минфин опубликовал Письмо № 03-07-09/27004, в котором разъяснил, как производится вычет входного НДС по авансовым платежам.

На основании каких документов можно получить вычет

В случае предварительной оплаты товаров (услуг или работ) покупатель может получить вычет входного НДС на основании следующих документов (п. 9 ст. 172 НК РФ):

  • счета-фактуры, представленного продавцом по перечисленному авансу;
  • документа, который подтверждает совершение авансового платежа;
  • договора, предусматривающего предварительную оплату.
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