Минфин пояснил, когда заявлять к вычету входной НДС по авансовым платежам

Покупатель и продавец могут договориться о предварительной оплате товара. В таком случае счет-фактура выставляется раньше, чем происходит отгрузка товара. Когда производить вычет НДС?

16 апреля Минфин опубликовал Письмо № 03-07-09/27004, в котором разъяснил, как производится вычет входного НДС по авансовым платежам.

На основании каких документов можно получить вычет

В случае предварительной оплаты товаров (услуг или работ) покупатель может получить вычет входного НДС на основании следующих документов (п. 9 ст. 172 НК РФ):