Счета-фактуры: нюансы оформления

Если правила заполнения счета-фактуры нарушены, налоговая может не принять НДС к вычету. Разберемся, на какие особенности оформления документа стоит обратить внимание.

Можно ли сокращать наименования и адреса

Наименования и адреса поставщика и покупателя обязательно должны быть указаны в счете-фактуре:

строки 2 и 2а («Продавец» и «Адрес»);

строки 6 и 6а («Покупатель» и «Адрес»).

По закону налоговый вычет считается обоснованным, если неточности в счетах-фактурах не затрудняют идентификацию поставщиков и покупателей налоговой службой (п.2.ст.169 НК РФ). Это значит, что использование сокращенных наименований и адресов поставщика и покупателя, указанных в ЕГРИП и ЕГРЮЛ, не нарушает правила заполнения счетов-фактур (Письмо Минфина РФ № 03-07-09/22679 от 02.04.2019).

При заполнении счета-фактуры так же допустимо менять прописные буквы на строчные. Поэтому, если поставщик в счете-фактуре сократил наименования/адреса или вместо прописных букв написал строчные, такой документ может быть учтен для обоснования налогового вычета.

Какие счета-фактуры следует выставлять при расхождениях в количестве товара

Выставлять счета-фактуры следует не позже 5 дней с даты отгрузки (п.3 ст. 168 НК РФ). Если стоимость поставленных товаров изменилась, например, из-за расхождения в их количестве, поставщик выставляет корректировочный счет-фактуру.

Тем не менее на практике поставщики иногда забывают при отгрузке товара представить счет-фактуру. Если при этом покупатель установит несоответствие в количестве принятого товара, стороны должны будут договориться о корректировке его стоимости. Возникает вопрос, какой счет-фактуру следует выставить в таком случае? Возможны два варианта:

1. Если со дня отгрузки товара прошло менее 5 календарных дней, поставщик имеет право составить первичный счет-фактуру на конечную сумму товара.

При несоответствии в количестве поставленного товара, если счет-фактура еще не выставлялся, допускается составление обычного счета-фактуры на то количество товара, которое в итоге было отгружено. Единственное условие — документы об изменении стоимости должны быть составлены не позже 5 дней со дня отгрузки (Письмо Минфина № 03-07-09/25256 от 10.04.2019).

2. Если со дня отгрузки товара прошло более 5 календарных дней, поставщику потребуется выставить корректировочный счет-фактуру.

Такой документ составляется не позже 5 дней с даты подписания документа, подтверждающего, что покупатель согласен на изменение стоимости товара.

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