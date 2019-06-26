Кто переходит на онлайн-кассы с 1 июля

Третья «волна» перехода на онлайн-кассы завершится через несколько дней. Кто должен применять кассы с 1 июля 2019 года? Что будет, если не применять кассы нового поколения? Разберемся вместе.

Волнообразный переход на облачные кассы

Внедрение онлайн-касс законодатели в 2016 году объяснили желанием снизить административную нагрузку на бизнес, повысить прослеживаемость платежей и увеличить налоговые сборы. Для бизнеса онлайн-кассы — сокращение бумажной работы и автоматизация торговли. Для покупателей — защита прав. Если бумажный чек потерялся, в спорных ситуациях можно восстановить электронный.

С 2017 года предприниматели и организации России переходят на онлайн-кассы поэтапно — «волнами». Срок перехода зависит от системы налогообложения, вида деятельности, наличия сотрудников и способа оплаты.

Переход на онлайн кассы регулирует Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ, применение онлайн-касс — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Кому придется применять онлайн-кассу с 1 июля 2019 года

С 1 июля 2019 года применять онлайн-кассы при расчетах с покупателями должны все ИП и юрлица без сотрудников, которые продают товары в розницу. Касса понадобится в том числе и тем предпринимателям, которые работают через торговые автоматы.

В сфере услуг онлайн-кассу нужно будет установить ИП с сотрудниками и юрлицам, которые выдают «старые» бланки строгой отчетности (БСО).

Касса нужна водителям и кондукторам общественного транспорта, если они продают билеты в салоне. Но у них будет время адаптироваться к новым правилам. 19 июня Госдума в трех чтениях приняла законопроект № 567405-7 о моратории на штрафы и проверки транспорта, ТСЖ и ЖКХ. Если законопроект вступит в силу, до 1 июля 2020 года ФНС не будет штрафовать бизнес за нарушения в порядке применения ККТ.

Кому не нужно переходить на онлайн-кассы

От онлайн-касс совсем освобождены безналичные расчеты между ИП и юрлицами, банки, школьные столовые, киоски с газетами и журналами (если таких там — больше 50% среди всего ассортимента). Полный список есть в статье 2 Закона № 54-ФЗ.

Можно не применять кассу в отдаленных и труднодоступных местностях, но обязательно по требованию покупателя выдавать документ, подтверждающий расчет.

Внимание:Познакомьтесь с правилами выдачи таких документов в сервисе Контур.Норматив.

Список территорий, в которых можно не применять кассу, устанавливают региональные правительства для каждого субъекта постановлениями региональных правительств. Если населенный пункт попал в список, а в торговой точке продаются подакцизные товары, кассу применять нужно.

В начале июня вновь изменился Закон 54-ФЗ (правки внесли Федеральным законом от 06.06.2019 № 129-ФЗ). По новой редакции ИП без сотрудников, которые продают товары собственного производства, оказывают услуги или выполняют работы, могут отложить переход на онлайн-кассы до 1 июля 2021 года.

Не применяю кассу или нарушаю, тогда...

ФНС может оштрафовать предпринимателя или юрлицо за неприменение кассы или применение ККТ с нарушениями. Размеры штрафов и все виды нарушений указаны в ст. 14.5 КоАП РФ.

Проверки налоговая служба проводит часто. Например, в Москве за I квартал 2019 года налоговики провели 2 088 проверок (1 308 — ИП, 780 — юрлиц). В итоге ФНС выяснила, что 1 108 из них не применяют ККТ, хотя должны, а 522 применяют кассы с нарушениями. Общая сумма выписанных штрафов за нарушения законодательства о кассах в I квартале в Москве — 15,2 млн рублей (отчет за I квартал на сайте ФНС).

Справка:Виды нарушений и ответственность

Нарушение: Работа без онлайн-кассы.

Чем грозит: Предупреждение или штраф — часть выручки, полученной без применения кассы. Для ИП это от 25 до 50 %, но не меньше 10 000 рублей. Для юрлица — от 75 до 100 %, но не меньше 30 000 рублей.

Нарушение: ФНС повторно зафиксировала работу без кассы, сумма продаж без ККТ — от 1 млн рублей

Чем грозит: Предупреждение или административная ответственность. Руководитель не сможет работать в должности 1-2 года. Работу ИП или организации приостановят максимум на 90 дней.

Нарушение: Касса не соответствует требованиям 54-ФЗ, неправильно зарегистрирована или перерегистрирована, неправильно применяется

Чем грозит: Предупреждение или штраф. для ИП — от 1 500 рублей до 3 000 рублей. Для организации — от 5 000 рублей до 10 000 рублей.

Нарушение: Не выдали покупателю чек

Чем грозит: Предупреждение или штраф за каждый невыданный чек. Для ИП — 2 000 рублей, для организации — 10 000 рублей.

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