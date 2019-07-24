Продажа продукции через общепит: платить ли торговый сбор

Если вы используете для продаж торговый объект, то должны платить торговый сбор. В то же время реализация продукции через объекты общепита сбором не облагается (письмо Минфина России от 05.06.2019 № 03-11-11/40960).

Торговый сбор перечисляют в бюджет организации и ИП, которые использовали объект торговой деятельности хотя бы один раз в квартал (ст. 412 НК РФ). В целях уплаты сбора торговой деятельностью признают торговлю посредством отпуска продукции со склада, а также реализацию продукции через объекты торговых сетей.

Это могут быть нестационарные объекты или стационарные – с торговыми залами или без них (за исключением автозаправок).

Услуги общественного питания, включая продажу продукции через объекты общепита, не относятся к торговой деятельности. А объекты общепита, которые используются исключительно для общественного питания, не равняются объектам торговли. Поэтому продажа продукции через такие объекты торговым сбором не облагается.

Таким образом, если вы продаете товары через объект общепита, уплачивать торговый сбор вам не нужно.

Обратите внимание, что для корректировки ставки сбора по организации розничного рынка следует применять коэффициент-дефлятор (ст. 415 НК РФ). В 2019 году он равен 1,317.

При значении ставки 550 руб. за 1 квадратный метр в 2019 году ставка будет равна 550 руб. х 1,317 = 724,35 руб.

Напомним: если изменился адрес или физические характеристики объекта торговли, или он закрылся, в течение 5 рабочих дней нужно подать в ИФНС уведомление по форме ТС-1 «Уведомление о постановке на учет плательщика торгового сбора» или ТС-2 «Уведомление о снятии с учета плательщика торгового сбора».