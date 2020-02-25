Конкурс для будущих бухгалтеров

У вас есть знакомые студенты, которым интересен бухучет, финансы, предпринимательство, гостиничное дело? Расскажите им про конкурс «Контур.Старт!». Он бесплатный и проходит онлайн. Прием заявок до 11 марта.

«Контур.Старт!» — это всероссийский конкурс молодых профессионалов, которые хотят связать свое будущее с бухгалтерским делом, предпринимательством или сферой гостеприимства. Участники научатся решать бизнес-квесты и пользоваться сервисами для бухгалтеров и предпринимателей — зависит от выбранного направления. Лучшие из конкурсантов получат рекомендательное письмо от агентства интернет-рекрутинга HH.ru, это поможет быстрее найти крутую работу.

Участвовать могут студенты экономических и гуманитарных направлений вузов России. Главное, подать заявку вовремя.

Что сделать конкурсанту:

1. До 11 марта 2020 подать заявку на участие здесь.

2. Изучить полезные материалы, которые помогут справиться с заданиями отборочных этапов.

3. Испытать свою логику, сообразительность и знания во время решения первого задания. Это будет задачка из сферы, которую вы выберите: предпринимательство, гостиничная индустрия или бухгалтерия.

4. Пройти квест для финалистов в одном из веб-сервисов Контура.

Участники получат дипломы, сертификаты и специальные призы от партнера «Контур.Старта!» — агентства HH.ru. Главный приз — участие в федеральном молодежном форуме для таких же умных и активных ребят.