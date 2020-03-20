Клерк.Ру
СКБ Контур

Переведите бухгалтерию на удаленку

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Офисы во всем мире переходят на удаленную работу. Для этого сотрудники просто берут домой рабочий ноутбук, выполняют задачи, сидя в любимом кресле, и проводят встречи онлайн.

Удаленную работу можно организовать и для бухгалтера с помощью облачного сервиса. Так годами работают бухгалтерские фирмы, которые обслуживают клиентов по всей стране, бухгалтеры-фрилансеры в домашних кабинетах и руководители бизнеса, которые сами ведут учет.

Как устроена удаленная работа бухгалтера

Ваша бухгалтерия хранится “в облаке” на защищенном сервере, и бухгалтер больше не привязан к единственному компьютеру с учетным софтом. Ему не обязательно приходить в офис, он может работать из любого места. Для этого нужно войти в свой аккаунт через двойной защищенный доступ: логин, пароль и код подтверждения в sms, как в интернет-банке. 

Возможности, которые дают облачные сервисы

  • Работа из любого места, где есть интернет.

Работайте дома, на даче, за границей. Работайте в офисе, если захотите.

  • Доступ к бухгалтерии для сотрудников компании.

В сервисе есть разные уровни доступа для сотрудников. Менеджеры передают документы, директор выставляет счета и контролирует, бухгалтер ведет учет.

  • Контроль за работой бухгалтера.

Сервис показывает, какие задачи должен выполнить бухгалтер. Директор заходит в сервис и видит статус выполнения задач. 

  • Коммуникация с бухгалтером.

Есть чат для общения директора и бухгалтера, переписка сохраняется. В чате можно передавать документы и ставить друг другу задачи.

  • Дистанционная работа с налоговой, фондами и контрагентами.

Отправка отчетов в налоговую, фонды и Росстат через интернет. Обмен электронными документами с партнерами. Интеграция с банками и автоматизация рутинных задач.

  • Автоперенос данных из 1С при начале работы.

Начать работу в облачном сервисе легко даже в середине года. В сервисе есть программа для переноса данных из 1С.

Работу в облачном сервисе Контур.Бухгалтерия уже оценили простые бухгалтеры, фрилансеры, руководители и сотрудники бухгалтерских фирм.

Ирина Атоян, бухгалтер ООО "Глобал Бридж Коммуникейшнс", Москва

«С Контур.Бухгалтерией мы работаем уже больше трех лет: ведем бухучет, начисляем зарплату, отправляем отчетность. Полностью довольны! Особенно удобно то, что это онлайн-бухгалтерия, она не привязана к определенному месту или одному компьютеру. Был период, когда я 4 месяца жила за границей и вела бухгалтерию оттуда, да и сейчас, в летний период, можно легко уехать за город и не прерывать работу»

Как начать вести бухгалтерию из дома

Для начала работать нужно всего лишь заполнить форму регистрации на сайте. Сервис будет доступен 14 дней бесплатно.

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СКБ Контур

СКБ Контур — один из первых разработчиков программного обеспечения в России. С 1988 года компания помогает руководителям и бухгалтерам легче взаимодействовать с государством и контрагентами, упрощать внутренние процессы и быстрее справляться с ежедневными задачами. Более 30 продуктов для бизнеса | 2 100 000 клиентов по всей стране

https://kontur.ru