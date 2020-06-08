В Беларуси автоматизируется работа с первичкой

Специально для Республики Беларусь Контур создал новый сервис. Это система по работе с первичными документами Контур.Бухгалтерия, тариф «Первичка». В июне 2020 новый продукт выходит на белорусский рынок.

Сервис распознавания документов от Контур.Бухгалтерии — это единственный продукт в Беларуси, который автоматизирует работу с входящими накладными, освобождает время бухгалтера для более важных задач и помогает оптимизировать процессы в компании. Он разработан специально для документов, принятых в Беларуси, и протестирован с помощью белорусских бухгалтеров.

Анна Тимофеева, руководитель сервиса Контур.Первичка: «Мы провели исследование на белорусском бухгалтерском рынке и увидели, что некоторые специалисты тратят 70-80% рабочего времени на обработку первички. Компании выделяют, в среднем, 8 400 BYN (250 000 RUB) на одного бухгалтера по первичке в год. Сервис по распознаванию накладных позволяет снизить расходы в несколько раз: он стоит от 360 BYN (10 500 RUB) в год. Точно так же он сокращает время на ввод документов в бухгалтерскую систему в 7–10 раз и снижает риск ошибок. Во время исследования мы часто мы слышали в интервью: „Сделайте распознавание документов с занесением их в 1С — и вы нам очень поможете“. Надеемся, что продукт по распознаванию накладных, созданный специально для белорусского рынка, будет полезен».

Сервис поможет оптимизировать работу любой компании, которая получает много входящих товарных и товарно-транспортных накладных и ведет учет в системе 1С. С тарифом "Первичка от Контур.Бухгалтерии уже работают белорусские организации в сфере оптовой и розничной торговли, производства, стройки, общепита, а также обслуживающие бухгалтерии.