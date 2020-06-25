Бухгалтерия на удалёнке: услуги, которые оценят ваши клиенты

Экстерн продолжает поддерживать бухгалтеров в этот непростой период. Теперь бухгалтерские фирмы могут удаленно регистрировать и ликвидировать бизнес, а также вносить изменения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и учредительные документы. Оказывайте своим клиентам актуальные на рынке услуги, не выходя из дома и экономя свое время.

Ликвидация ИП

Мы уже рассказывали на «Клерке» о регистрации ИП через Экстерн. Теперь обслуживающие бухгалтерии могут удаленно подать документы и на ликвидацию ИП. Услуга очень востребована в текущих обстоятельствах, ведь налоговики не принимают представителей бизнеса очно. А кроме того, закрыть ИП вынуждены те предприниматели, которые хотят оформить пособие по безработице, потому что, даже если ИП не получает доход, он не рассматривается государством как безработный.

Регистрация юрлиц

Дистанционная регистрацию юрлиц — по-настоящему полезная новинка от Экстерна, ведь пока на рынке не так много ресурсов, которые позволяют зарегистрировать организацию без посещения налоговой.

Важно, что в Экстерне заявление о регистрации юрлица можно подписать сразу несколькими электронными подписями, если у юрлица несколько учредителей. Это большое преимущество для пользователей, потому что в других системах отчетности подписать заявление можно только электронной подписью одного учредителя.

Внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП и учредительные документы

Если сведения о юрлице или физлице перестают соответствовать данным в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то в реестр необходимо внести изменения. На передачу изменений в ИФНС дается всего 3 рабочих дня (п. 5 ст. 5 Закона № 129-ФЗ), а за нарушение этого срока руководителю организации/ИП грозит административная ответственность (ч. 3-5 ст. 14.25 КоАП РФ). С помощью Экстерна вы поможете вашим клиентам решить эту задачу без опозданий. Удаленно можно передать в налоговую:

заявление о внесении изменений в сведения об ИП, содержащиеся в ЕГРИП (форма Р24001),

заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма Р14001),

заявление о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ (форма Р13001).

Как в Экстерне подать заявление на регистрацию юрлица, ликвидацию ИП и изменение сведений

Скачайте на nalog.ru программу для подготовки документов для госрегистрации. Выберите форму, заполните ее и сохраните на компьютер в формате xml. В Экстерне перейдите на вкладку «ФНС» и нажмите «Зарегистрировать в ЕГРЮЛ, ЕГРИП». Загрузите заявление в формате xml, прикрепите необходимые приложения в формате изображений или pdf. Экстерн сам приведет ваши файлы к требуемому ФНС формату и разрешению. Подпишите заявление о регистрации юрлица квалифицированной электронной подписью физлица, выданной на заявителя. Если у юрлица несколько учредителей, то заявление нужно подписать подписью каждого учредителя.

Получить сертификат физлица можно в любом сервисном центре Контура. Для этого заявитель должен предоставить свой паспорт, СНИЛС и ИНН ФЛ. Срок действия такого сертификата составляет 3 месяца. Время выпуска сертификата занимает до 1 часа. Если вы хотите получить сертификат, не посещая сервисный центр, то в ряде регионов есть выездная услуга. Если у заявителя уже есть свой сертификат, то новый сертификат получать не нужно — можно воспользоваться существующим.

Оплачивать госпошлину при подаче документов через Экстерн не нужно. Ответные документы от ФНС придут в Экстерн. Подробную инструкцию вы найдете здесь.

Как подключить возможности

Для подключения Экстерна с сервисом регистрации бизнеса отправьте заявку.

Если вы уже работаете в Экстерне, чтобы подключить перечисленные возможности, обратитесь в техподдержку или сервисный центр.