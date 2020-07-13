Как использовать ОФД в своих целях

Оператора фискальных данных (ОФД) для онлайн-кассы часто используют только как «транспорт» от ККТ до ФНС. Но у ОФД есть личный кабинет, в котором можно найти нужный чек, выгрузить отчеты для первички и сверить цифры с данными в учетной системе.

Работа над ошибками

В ОФД можно проверить, не ошиблись ли в выборе нал\безнал, во всех чеках за день пробили правильную систему налогообложения и не допустили любых других ошибок при работе с кассой. И все это «на лету»: кассир ошибся — вы увидели.

Сверка часов

В ОФД данные по продажам на онлайн-кассе (если ее применять для расчетов) наиболее точные. В учетную систему данные могут уходить криво, со сбоями, частично и т.д. Чтобы вовремя этой поймать и сверить, можно посмотреть все переданные данные и найти расхождения: поступают ли чеки? правильно ли пробиты внутренние данные?

Если ОФД интегрирован с 1С, то корректные данные о продажах уходят в 1С автоматически. Когда есть бухгалтер по первичке или бухгалтер-калькулятор — свой или на аутсорсе — ему высылают эксельные выгрузки. В них есть всё и сразу.

У вас наличные или картой?

в ОФД данные по безналу могут появляться быстрее, чем в интернет-банке, где открыт расчетный счет. Если с интернетом все в порядке, чек появится минута в минуту. С оператором понятно, сколько денег в кассе, а сколько — на расчетном счету.

Оргмоменты

Самое очевидное применение ОФД — проверка касс: все ли кассы передают данные в ФНС, где пора заменить фискальный накопитель.

Работаете по этим сценариям с ОФД или нашли дополнительные плюшки? Поделитесь в комментариях.