Как бухгалтеру освободить 30 минут в день

Есть такой тип рутинной работы, которую можно делать понемногу каждый день или делать сразу за все дни, например, в конце месяца. С переносом информации об операции на онлайн-кассе в 1С примерно такая же история.

Можно переносить в конце каждой смены, а можно засесть на несколько часов в конце месяца. В Контур.ОФД рассказали, как в обоих случаях можно сэкономить время для более приятных дел и задач.

Все данные об операциях и расчетах на онлайн-кассе поступают оператору фискальных данных. У оператора в личном кабинете информация расположена структурировано, ее удобно забирать оттуда для занесения в 1С. Но этот процесс можно автоматизировать и передавать данные автоматически: без ошибок и ручного ввода.

Какие документы можно формировать в 1С на основе данных с кассы

В разделе «Банк и касса» на основе данных из ОФД можно сформировать ПКО, РКО, операции по платежным картам и возврат от покупателя.

В разделе «Продажа» данные ОФД помогут сформировать отчет о розничных продажах, реализацию товаров и услуги возврат товара.

Еще с помощью модуля можно вести КУДиР и суммовой учет товаров. Всю сумму проданных за день товаров можно занести под одним названием.

﻿Как все настроить

Передавать данные из ОФД в 1С можно с помощью модуля. Повозиться с ним нужно один раз — при установке. Файл с модулем нужно будет открыть в 1С и подтвердить действия сертификатом организации.

Кому подходит модуль

Модуль не нужно обновлять вручную, он сделает это сам. Он совместим с 1С: Предприятие версии 8.3 с конфигурациями бухгалтерия предприятия 3.0., управление небольшой (нашей) фирмой; ред. 1.6. и розницей, ред. 2.2.