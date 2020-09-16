Как Экстерн помогает экономить самозанятым по всей России

Эксперимент с самозанятыми признали удачным: с 1 июля 2020 года налог на профессиональный доход распространился по всей России. Теперь каждый регион по своему усмотрению может ввести этот режим. Налогоплательщиком может стать физлицо или ИП без наемных работников.

Для бухгалтеров-аутсорсеров самозанятость — это не только новый налоговый режим, не требующий регистрации в качестве ИП, но и отличная возможность законно сэкономить на налогах по сравнению с УСН. Поможет в этом Контур.Экстерн. Сервис упростит работу с группой компаний на обслуживании, уменьшит налог к уплате и принесет дополнительную прибыль.

Самозанятые: как физлицу работать с Экстерном

Команда Экстерна предлагает удобное решение для бухгалтеров-аутсорсеров. Работа с сервисом у самозанятого бухгалтера выглядит так:

ваш клиент оплачивает счет за поставку Экстерна, также для работы ему понадобится квалифицированная электронная подпись;

если у вас несколько клиентов, мы создадим для вас единую учетную запись: вы сможете добавлять организации в групповую учетку или удалять их из нее и работать с ними в режиме одного окна;

за каждого клиента вы получите 10 % от его оплаченного счета в рамках реферальной программы.

Экстерн помогает привлекать клиентов и зарабатывать

И это не просто слова. Расскажем, как самозанятый бухгалтер может увеличить количество клиентов, упростить себе работу и получить дополнительные денежные бонусы.

Снижаем налог и увеличиваем прибыль

У обслуживающей бухгалтерии цена на услуги складывается из стоимости самих услуг и затрат на покупку доступа к программам отчетности. У такого ценообразования есть минус. Бухгалтер на УСН 6 % не может принять к вычету расходы на покупку ПО. Он платит 6 % со всех полученных доходов, в том числе с компенсации за покупку программы, а значит, переплачивает налог.

Бухгалтеру-самозанятому покупать Экстерн не нужно — это делает компания, которую он обслуживает. Поэтому цена включает только стоимость услуг по сдаче отчетности. Следовательно, НПД удерживается только со стоимости услуг бухгалтера.

Экономим свое время для новых клиентов

У самозанятого бухгалтера нет нужды постоянно выходить из одной записи и входить в другую. Все организации собраны в одну группу в единой учетной записи. Это удобно: например, вы будете видеть статусы по отчетам или требованиям из ФНС в одном окне по всем организациям сразу. При этом у вас остается возможность работать с каждой организацией по отдельности.

С помощью нового сервиса аутсорсер может: видеть все организации на обслуживании;

планировать и контролировать отчетность и платежи в единой таблице;

просматривать списки уведомлений и отправленных отчетов по всем компаниям;

проводить сверку с бюджетом по всем организациям автоматически;

добавлять новые компании и удалять старые.

Сэкономленное время можно использовать для поиска новых клиентов или саморазвития: повышения квалификации, занятий йогой, изучения языков.

Управляем списком клиентов на обслуживании

По разным причинам бухгалтер может перестать обслуживать клиента. Основная сложность — передать все документы и отчетность. Иногда этот процесс затягивается, и организации жалуются, что бухгалтер не отдал им документы и для них становится проблемой наладить дальнейший документооборот с контролирующими органами с сохранением всех архивов.

В Экстерне такой сложности нет. Вы просто «отвязываете» компанию от своей учетки. Клиент перевыпускает сертификат и продолжает самостоятельно или через нового бухгалтера отчитываться в госорганы через учетную запись в Экстерне, где сохраняются все документы.

Дополнительная прибыль для бухгалтера

Клиенту так или иначе нужно купить программу для сдачи отчетности. От той суммы, что он заплатил, можно получить дополнительную прибыль. Вот как это работает.

Вы регистрируетесь в реферальной программе Контура. В личном кабинете у вас будут все инструменты для привлечения новых клиентов: баннеры, виджеты, коммерческие предложения. Вы рекомендуете Экстерн своему клиенту. Например, запрашиваете его реквизиты и вводите их в своем личном кабинете. После этого менеджеры Контура свяжутся с вашим клиентом. Или действуете в онлайн-формате — даете клиентам реферальные ссылки. После оплаты вы получите вознаграждение в размере 10 % на свою банковскую карту.

Бонус можно получать ежемесячно. Главное условие — сумма оплат от клиентов за месяц суммарно должна быть от 10 000 рублей. Не бойтесь, если за месяц не набирается такая сумма. Она не сгорит, а перейдет на следующий месяц.