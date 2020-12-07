Дистанционка — спасательный круг во время пандемии

Из-за распространения COVID-19 ограничения и неудобства в трудовой сфере коснулись практически всех. Нередко удаленка — единственный вариант продолжить работать. Ведущий эксперт сервиса Контур.Норматив по юридическим вопросам Наталья Балаева расскажет, что нужно знать о дистанционном труде, чтобы минимизировать риски.

Прием на дистанционную работу

К оформлению договора с дистанционным работником нужно отнестись очень внимательно и заранее учесть все особенности такого труда, например:

Будете ли вы в дальнейшем переводить сотрудника в офис?

От этого зависит, какие условия нужно прописать в трудовом договоре и какой формат будет иметь сам договор: договор дистанционного труда или договор о труде недистанционного характера.

Как вы будете взаимодействовать с работником?

Если в трудовом договоре или локальном нормативном акте (ЛНА) о дистанционном труде не прописано, каким образом работник должен взаимодействовать с работодателем, при необходимости работника будет сложно привлечь за невыполнение своей трудовой функции.

На каком основании вы будете увольнять работника?

Основание для увольнения нужно предусмотреть заранее в трудовом договоре (ст. 315.5 ТК РФ).

Что важно еще предусмотреть в трудовом договоре?

Чтобы не было недопонимания с работником, в договоре нужно четко прописать, например, условия и порядок компенсации при использовании оборудования работника, сроки отчетности и контроля за результатами, режим труда и отдыха (ст. 312.4 ТК РФ).

Составить корректный документ можно с помощью Конструктора трудового договора, в котором уже учтены условия для дистанционной работы.

Перевод имеющихся сотрудников на удаленку

При переводе действующих работников на удаленку нужно официально закрепить условия дистанционного труда. Для этого нужно выпустить приказ и допсоглашение к основному договору (ст. 72 ТК РФ).

В допсоглашении прописываются, например, такие условия:

период, на который переводится сотрудник (если перевод временный);

допоснования прекращения трудового договора (ЛНА);

график работника (ст. 312.4 ТК РФ);

чье оборудование использует сотрудник (свое или работодателя).

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Из него вы узнаете: чем удаленная работа отличается от дистанционной; какие бывают случаи изменения и специального регулирования трудового договора; что делать, если работник уклоняется от перехода на дистанционку; какие есть ограничения при увольнении дистанционного работника и др.