5 нюансов по новому РСВ

Эксперты Контур.Экстерна подготовили небольшую шпаргалку, которая поможет вспомнить несколько важных моментов при подготовке расчета по страховым взносам.

Если фирма не вела деятельность

Организация, которая в 2020 году не вела деятельность и не выплачивала зарплату физлицам, должна представить нулевой расчет по страховым взносам. В нем следует заполнить только обязательные листы: титульный лист; раздел 1 с указанием в поле «Тип плательщика» кода 2 — без приложений к нему; раздел 3. См. п. 4.2 Порядка заполнения расчета по страховым взносам, который утвержден Приказом ФНС РФ от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@.

Если у вас малый и средний бизнес

В 2021 году субъекты МСП могут применять льготные ставки по страховым взносам с суммы выплат за месяц, превышающей МРОТ — 12 792 рублей:

в размере 10,0% на обязательное пенсионное страхование;

в размере 0,0 % на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

в размере 5,0 % на обязательное медицинское страхование.

Пониженные ставки сначала были приняты на период с 01.04 по 31.12.2020 (Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ), в 2021 году их действие утверждено положениями Налогового кодекса (пп. 17 п.1 и п.2.1 ст. 427 НК РФ).

Если была допущена ошибка

Например, если в разделе 3 Расчета в строке 090 был неверно указан пол работника, сначала задайте вопрос в территориальное отделение Пенсионного фонда. Возможно, что эта ошибка не повлияет на корректное отражение данных о начислениях на лицевом счете. Если все же требуется корректировка, то в уточненный расчет включите раздел 3 с верными данными физлица, по которому вносятся исправления, и с корректными показателями в подразделе 3.2.

Если сотрудники 65 были на больничном

Сотрудников в возрасте 65 , которые были на карантинном больничном в связи с COVID-19, нужно отражать в разделе 3 формы РСВ — даже если по ним не было начислений со стороны работодателя, а больничный оплачивался только за счет средств ФСС. Согласно п. 21.1 Приказа ФНС РФ от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ раздел 3 Расчета заполняют по всем застрахованным лицам за последние три месяца расчетного (отчетного) периода.

Если фирма с 2020 года на прямых выплатах

Организация, которая перешла в 2020 году на прямые выплаты, может уменьшить налоговую базу на сумму выплат по больничным листам за счет работодателя (3 дня) в отчете РСВ за 2020 год. Пособие по больничному листу за первые три дня не облагается страховыми взносами (пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ) и отражается по строке 040 подраздела 1.1 и подраздела 1.2 и по строке 030 приложения 2.