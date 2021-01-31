Как Контур.Бухгалтерия помогает оптимизировать НДС

Оптимизация НДС и сам расчет налога — боль многих компаний. Новый инструмент Бухгалтерии детально покажет, из чего складывается налог и что нужно сделать для окончательного расчета и уменьшения суммы. С его помощью легко избежать кассового разрыва, переплат и штрафов.

Чем полезен инструмент

В отчете отображается вся информация по НДС, которая будет полезна для бухгалтера и руководителя.

Директор заранее будет знать сумму НДС, чтобы не допустить нехватки средств при планировании бюджета. А еще он сможет вовремя передать бухгалтеру документы для аккуратного учета и снижения налоговой базы.

Бухгалтер с помощью подсказок увидит, каких документов не хватает, где НДС учли дважды и когда начислить налог с авансов. Также инструмент упростит общение с директором: бухгалтер может просто показать отчет руководителю, ему не придется объяснять, из чего сложилась сумма налога и почему срочно нужны конкретные документы.

Специалисты обслуживающих бухгалтерий, благодаря “Расчету НДС” смогут

Ольга Власова, ООО «Контакт»:

“В конце квартала каждый бухгалтер производит предварительный расчет налога НДС для директора компании: 1) Рассчитывает предварительную сумму налога к уплате (с продаж и с авансов, сумму налога к возмещению). 2) Составляет перечень контрагентов, по которым не хватает закрывающих документов. Эти документы директору необходимо передать в бухгалтерию, чтобы уменьшить сумму НДС к уплате. Это занимает время бухгалтера, поэтому будет очень здорово, когда в нашем рабочем сервисе появится отчёт, по которому можно будет каждый день видеть автоматом текущую ситуацию с НДС. Это освободит нам время и будет обязательно полезно для директора: один раз покажем, как смотреть данные по предварительному отчету, и в дальнейшем директор сможет сам в любой момент иметь представление о текущей картине по НДС”.

Что показывает инструмент

С помощью «Расчета НДС» вы увидите начисленный налог за квартал на текущий момент, входящий и исходящий НДС и все суммы, из которых он складывается.

Отчет дает подсказки: как и на какие суммы уменьшить налог, как избежать штрафа. Указывает на ошибки, которые возникли из-за некорректного ведения учета.

Уменьшение НДС

Для уменьшения суммы НДС сервис выделяет ошибки и недоработки в учете. Вот три причины их появления.

1. В системе не хватает входящих актов, накладных и счетов-фактур. Нужно запросить их у поставщиков и ввести в систему.

2. Документы по одному контрагенту привязаны к разным счетам и договорам, это привело к двойному начислению НДС. Нужно проверить документы в списке.

3. Не отмечено получение счета-фактуры от поставщика.

Как не попасть на штраф

Система следит за правильным добавлением первичных документов и указывает на недочеты. Здесь тоже есть три распространенных ошибки.

1. Если вы получили оплату от покупателей, но до конца квартала отгрузка не планируется, начислите НДС с авансов. Для этого поменяйте операцию во входящих платежных поручениях, чтобы рассчитать авансовый НДС.

2. Если платежки и накладные привязали к разным счетам или договорам, система дважды примет НДС к вычету

3. Если забыли выдать покупателю счет-фактуру, НДС к вычету примется не полностью. Система подскажет, каким покупателям не выдали документ.