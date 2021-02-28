Как бухгалтерской фирме развивать бизнес и работать без рисков? Расскажем на онлайн-конференции

18 и 19 февраля с 12:00 до 16:00 мск пройдет онлайн-конференция «Каждый бухгалтер желает знать». Контур уже третий год проводит мероприятие специально для профессионалов бухгалтерского аутсорсинга.
Вы узнаете
- Как увеличить средний чек, расширить клиентскую базу и определить выгодную для вас стоимость услуг
- Как правильно взаимодействовать с контролирующими органами
- Как снизить бизнес-риски и оперативнее проверять нынешних и потенциальных клиентов
- Как ускорить контроль и обработку отчетности и требований по компаниям, которые обслуживаете
Почему важно смотреть трансляцию
- Спикеры разъяснят значимые изменения в законодательстве, которые произойдут в 2021 году.
- Специалисты дадут практические советы, которые помогут понять, как развивать бухгалтерскую фирму и строить личный бренд. Вы сможете задать вопросы спикерам.
- Все зарегистрировавшиеся участники получат запись выступлений, презентации спикеров и полезные материалы. А в конце конференции мы разыграем подарки среди присутствующих.