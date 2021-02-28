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Контур
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Как бухгалтерской фирме развивать бизнес и работать без рисков? Расскажем на онлайн-конференции

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18 и 19 февраля с 12:00 до 16:00 мск пройдет онлайн-конференция «Каждый бухгалтер желает знать». Контур уже третий год проводит мероприятие специально для профессионалов бухгалтерского аутсорсинга.

Вы узнаете

  • Как увеличить средний чек, расширить клиентскую базу и определить выгодную для вас стоимость услуг
  • Как правильно взаимодействовать с контролирующими органами
  • Как снизить бизнес-риски и оперативнее проверять нынешних и потенциальных клиентов
  • Как ускорить контроль и обработку отчетности и требований по компаниям, которые обслуживаете

Почему важно смотреть трансляцию

  • Спикеры разъяснят значимые изменения в законодательстве, которые произойдут в 2021 году.
  • Специалисты дадут практические советы, которые помогут понять, как развивать бухгалтерскую фирму и строить личный бренд. Вы сможете задать вопросы спикерам.
  • Все зарегистрировавшиеся участники получат запись выступлений, презентации спикеров и полезные материалы. А в конце конференции мы разыграем подарки среди присутствующих.
Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Контур
Сервисы для бухгалтерии и бизнеса
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