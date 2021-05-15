6 главных ошибок в отчетности по экосбору за 2020 год

Посмотрите самые частые ошибки и нарушения, которые допускали компании в минувшую отчетность по экологическому сбору. Если вы тоже совершили их, эксперты Контур.Экстерна рекомендуют подать новый расчет или корректировку, пока ошибку не найдет Росприроднадзор.

РПН проверяет отчеты в течение трех месяцев со дня их приема. Это значит, что с момента сдачи декларации, отчета и расчета и в течение трех месяцев компания в любой момент может увидеть, что отчет отклонен (Постановления Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417, от 03.12.2020 № 2010, от 08.10.2015 № 1073).

В этом случае придется отправить корректные данные и заплатить штраф (ст. 2 Федерального закона от 17.06.2019 № 141-ФЗ):

Для юрлиц это двукратный размер платы по каждой группе товаров/упаковки, но не менее 250 тыс. рублей.

Для лиц, которые ведут деятельность без образования юрлица, это двукратный размер платы по каждой группе товаров/упаковки, но не менее 100 тыс. рублей.

Если знаете, что допустили неточность в данных, лучше всего отправить корректный отчет, не дожидаясь вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

Гарантий, что вас не оштрафуют, нет. Все зависит от позиции инспектора, а если дело дойдет до суда, — то судьи. Но если есть риск потерять несколько миллионов, то почему бы не использовать каждый шанс снизить потери?

Как ошибались компании в отчетность за 2020 г.

1. Использовали новый перечень товаров/упаковки и новые нормативы утилизации

В преддверии отчетной кампании за 2020 год вышли два Распоряжения Правительства РФ от 31.12.2020:

Распоряжение № 3721-р утвердило перечень товаров и упаковки, подлежащих утилизации;

Распоряжение № 3722-р установило нормативы утилизации.

При этом Распоряжения Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р и 2971-р утратили свою силу с 1 января 2021 года.

Это ввело в заблуждение некоторые компании, которые решили, что отчитываться за 2020 год нужно по новым нормативно-правовым актам. Но это не так. Новые распоряжения вступили в силу с 1 января 2021 года, а значит, относятся к отчетности за 2021 год. Распоряжения Правительства № 2970-р и № 2971-р действовали весь 2020 год, поэтому, несмотря на их отмену, к отчетности за 2020 год нужно применять их.

Компании, которые отчитывались в электронном виде, такую ошибку допустить не могли: в системах операторов ЭДО и в личном кабинете природопользователя на сайте РПН были только действующие перечни. А вот тем, кто отчитывался на бумаге, лучше перепроверить свои отчеты.

2. Неправильно применили понижающий коэффициент

Понижающие коэффициенты применяются при соблюдении двух условий (п. 14, 15 ст. 24.2 Федерального закона от от 24.06.1998 № 89-ФЗ):

в упаковке используется вторсырье;

нормативы по утилизации по всем позициям в отчете на 100 % выполнены.

Посмотрим на примере. Компания «Моторика» продала за 2019 год 20 т сканеров (группа 32, норматив утилизации на 2020 год — 15 %) в картонных коробках (группа 50, норматив утилизации на 2020 год — 45 %), состоящих на 30 % из вторичного сырья. Всего за 2019 год было реализовано 8 т картона. При этом на утилизацию в 2020 году передали:

а) сканеров — 3,0 т, картона — 2,52 т;

б) сканеров — 0,8 т, картона — 2,52 т.

Определим, в каком случае можно применить понижающий коэффициент, а в каком это запрещено.

Шаг 1. Считаем количество товара, подлежащее утилизации.

Сканеры: 20 000 кг * 0,15 = 3 000 кг.

Шаг 2. Сравниваем количество утилизированного товара с тем, что получено по результатам расчета. В случае «а» количество совпадает, а в случае «б» — нет. Значит, в случае «б» понижающий коэффициент не применяется.

Шаг 3. Проверяем, можно ли применить понижающий коэффициент в случае «а». Картон: 8 000 кг * 0,45 * (1 ‒ 0,3) = 2 520 кг.

Шаг 4. Сравниваем количество утилизированной упаковки с количеством, полученным по результатам расчета. Они совпадают, значит, применение понижающего коэффициента обосновано, сумма к уплате равна нулю. Если бы количество по результатам расчета было больше фактически переданного, тогда за разницу пришлось бы платить экосбор и применять понижающий коэффициент было бы нецелесообразно. И тогда расчет упаковки надо было бы выполнить как в пункте 5.

Шаг 5. Для случая «б» рассчитаем количество упаковки для утилизации без применения понижающего коэффициента: картон: 8 000 кг * 0,45 = 3 600 кг.

Таким образом, для варианта «a» понижающий коэффициент применить можно, потому что картон содержит вторсырье, а также и сканеры, и картон утилизированы на 100 %. Для варианта «б» коэффициент применить нельзя, потому что картон утилизирован не на 100 % — не выполняется одно из условий.

3. Неправомерно засчитывали перевыполнение нормативов утилизации с прошлых лет

Для производителей и импортеров, которые в прошлом году перевыполнили норматив утилизации, действует правило. В этом году они могут уменьшить норматив на разницу между фактическими показателями утилизации и нормативами (п. 13 ст. 24.2 Федерального закона от от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Но это правило не распространяется на импортеров и производителей, которым нужно платить экосбор (п. 15 ст. 24.2 Федерального закона от от 24.06.1998 № 89-ФЗ). То же с понижающим коэффициентом, о котором речь шла выше.

Например, компания «Моторика» реализовала за 2019 год 20 т сканеров (группа 32, норматив утилизации на 2020 год — 15 %) в картонных коробках (группа 50, норматив утилизации на 2020 год — 45 %), состоящих на 30 % из вторичного сырья. Всего за 2019 год было реализовано 8 т картона. При этом на утилизацию в 2020 году передали: 0,8 т сканеров и 2,1 т картона. В 2019 году норматив утилизации по картону был перевыполнен на 1,5 т.

Считаем, сколько нужно передать на утилизацию:

Сканеры: 20 000 кг * 0,15 = 3 000 кг.

Картон: 8 000 кг * 0,45 = 3 600 кг.

Таким образом, норматив утилизации по сканерам не выполнен. За сканеры нужно платить экосбор, а значит, учесть перевыполнение норматива утилизации по картону тоже нельзя.

4. Использовали неверные данные для отчетности

Для подготовки отчетности по экосбору нужно было использовать следующие данные (Постановление Правительства РФ от 23.08.2018 № 986, Письмо Минприроды России от 04.04.2019 № 01-19-44/7874):

в декларации за 2020 год — массу реализованных товаров/упаковки за 2020 год;

в отчетности о выполнении нормативов утилизации за 2020 год — массу реализованных товаров/упаковки за 2019 год, норматив утилизации на 2020 год;

в расчете суммы экосбора — массу реализованных товаров/упаковки за 2019 год, норматив утилизации на 2020 год, ставки платы на 2020 год.

Требование указывать в декларации массу реализованного товара/упаковки за отчетный год, а в отчетности о выполнении нормативов утилизации и расчете суммы экосбора — за календарный год, предшествующий отчетному периоду, действует с отчетности за 2018 год.

Такой принцип введен, чтобы компании могли заблаговременно планировать свои расходы на утилизацию и оплату экосбора, а также выполнять нормативы утилизации.

Например, компания продала партию телевизоров 31 декабря 2019 года. По старому механизму расчета она не смогла бы выполнить положенный норматив утилизации, потому что отчетный год закончился. Оставалось бы только платить экосбор. По текущему правилу компания может в течение 2020 года выполнить нормативы утилизации в полном объеме, и тогда сумма экосбора к уплате будет равна 0.

5. Неправильно определяли вид деятельности компании

От вида деятельности компании зависит, куда она должна направлять отчеты. Производители отчитываются в территориальный орган Росприроднадзора, а импортеры, ассоциации и одновременно производители и импортеры — в Центральный аппарат Росприроднадзора (Москва).

Однако для отчетности по экосбору важно определять вид деятельности компании (производитель и/или импортер) применительно именно к экосбору.

Например, компания импортирует овощи и фрукты, для которых на территории РФ изготавливает тару. Упакованные овощи и фрукты компания реализует в России. Объективно она производитель тары и импортер овощей и фруктов. Но с точки зрения экосбора она выступает только производителем, но не импортером, так как овощи и фрукты не подлежат экосбору и отчитываться по ним не нужно. В отчетности по экосбору компания указывает данные только по реализованной таре.

Если указать вид деятельности неправильно, приемный комплекс отклоняет отчет, и он считается несданным.

6. Указывали регоператора в блоке для ассоциаций

На титульном листе отчета о выполнении нормативов утилизации (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 № 2010) есть блок «Ассоциация/РЭО». Его заполняют только сами ассоциации или Российский экологический оператор (РЭО), когда подают эту форму. Вносить туда данные регионального оператора по твердым коммунальным отходам (ТКО) не нужно.

Если вы по ошибке заполнили эту графу и при этом отчитались в ЦА, то инспектор увидит ваш отчет, хоть и с ошибкой. Если же ваша отчетность идет в территориальный орган, его отклонит приемный комплекс, и инспектор его не увидит.

Нужно ли вам отчитываться по экосбору? Читайте в журнале «Я бухгалтер»