Как отчитываться по НДС с 1 июля: новые счета‑фактуры, декларации и регистры

С 1 июля в России начинает действовать система прослеживаемости товаров. С ее помощью государство будет следить за движением партий товаров от производителя к конечному покупателю. Отслеживать будут по документам — специально для этого вводят новые формы счетов-фактур, деклараций и регистров по НДС. Применять их должны все. Но тем, кто не ведет операций с прослеживаемыми товарами, не нужно указывать новые реквизиты. Разберемся с изменениями вместе с экспертами Контур.Экстерна.

Счета-фактуры. Изменения для всех

Основные новшества в счетах-фактурах касаются организаций и предпринимателей, которые работают с прослеживаемыми товарами, но есть и общие изменения. Перечислим их.

В шапке появилась строка 5а. В ней указывают номер и дату составления документа на отгрузку, на основании которого сформирован счет-фактура. Это могут быть товарная накладная, акт оказанных услуг, УПД и так далее.

Отдельная графа 1 вводится для порядкового номера записи. Наименование товаров теперь указывают в графе 1а, а код по ТН ВЭД ЕАЭС — в графе 1б.

Графа 1 связана со строкой 5а. Документ об отгрузке соотносится с конкретным порядковым номером записи в счете-фактуре. Например, счет-фактура составлен на товар по нескольким товарным накладным. В этом случае в графе 5а будут указаны порядковые номера строк из счета-фактуры, которые относятся к конкретной накладной. Разделять документы надо через точку с запятой.

Счета-фактуры. Изменения для участников системы прослеживаемости

Для налогоплательщиков, которые работают с прослеживаемыми товарами, изменений больше. Они должны заполнять дополнительные графы в табличной части.

В графу 11 вносят один из двух реквизитов:

регистрационный номер партии товара — или РНПТ, если счет-фактура по прослеживаемым товарам;

регистрационный номер декларации, если счет-фактура выставлен по другим товарам.

В графы 12 и 12а заносится единица измерения товара. Она определяется по Общероссийскому классификатору единиц измерения.

В графе 13 указывают количество товара, подлежащего прослеживаемости, в соответствующих единицах измерения.

В счете-фактуре для одной записи можно заполнить несколько подстрок в графах 11, 12, 12а и 13, ведь у прослеживаемых товаров с одинаковым наименованием, единицей измерения и ценой могут быть различные РНПТ.

Корректировочный счет-фактура тоже изменился. В нем появились графы 10 и 10а — код и наименование страны происхождения товаров. Если в исходном счете-фактуре эти реквизиты не заполняли, в корректировочном тоже заполнять не нужно.

Новые графы 11, 12, 13, заполняются аналогично обычному счету-фактуре. Только по графе 13 указывают не первоначальное количество отгруженных товаров, а разницу между их количеством до и после корректировки.

Электронный обмен счетами-фактурами

Продажу и покупку прослеживаемых товаров для перепродажи надо оформлять именно электронными счетами-фактурами и обмениваться ими через операторов ЭДО. Это касается и корректировочных документов (п. 1 ст. 169 НК РФ). Исключения предусмотрены в следующих случаях:

товары проданы физлицам для собственных нужд, а не для бизнеса;

товары переданы на экспорт или реэкспорт;

товары проданы и перемещены из РФ на территорию государства-члена ЕАЭС.

Регистры и декларация по НДС

За третий квартал 2021 года декларацию по НДС надо сдавать по новой форме. В ней поменяли штрих-коды, а в разделы 8, 9, 10 и 11 добавили новые строки для реквизитов прослеживаемости:

регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости;

код количественной единицы измерения товара, используемый в целях прослеживаемости;

количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения в целях прослеживаемости;

стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, в рублях, без НДС.

В регистры по НДС эти данные переносятся из первичных и корректировочных счетов-фактур, а в декларацию — уже из самих регистров.

Также ФНС утвердила временные новые форматы книги покупок, книги продаж, журналов учета счетов-фактур (письмо от 05.05.2021 № ЕА-4-15/6251@). В них включены новые реквизиты, чтобы участники системы прослеживания могли заполнить необходимые данные.

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