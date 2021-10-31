Бухгалтерские новшества – 2021‑2022

Приглашаем вас на крупнейшие обучающее мероприятие для бухгалтеров и руководителей предприятий. За два дня, вместе с экспертами отрасли, мы разберем актуальные профессиональные вопросы и обсудим изменения, которые ожидаются в следующем году.
О чем расскажем на конференции
- Новое в ФСБУ.
- Изменения в работе с электронной подписью.
- Актуальные вопросы кадрового документооборота;
- Налоговый контроль в 2021‑2022 годах.
Кто выступит
Представители контролирующих органов и эксперты, которые разъяснят новые требования законодательства и ответят на сложные практические вопросы.
Среди спикеров:
- Елена Старовойтова
Заместитель директора Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности, к.э.н., Минфин России.
- Сергей Разгулин
Государственный советник РФ 3 класса
- Владислав Волков
Зам.начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов, ФНС России.
- Надежда Чамкина
Государственный советник РФ 2 класса, заслуженный экономист РФ
Контур.Конференция — это
- выступление спикеров без «воды», только важная и актуальная информация по теме;
- возможность задать вопросы к докладу и получить ответы;
- общение и обмен мнениями с коллегами по всей стране;
- бонусы и полезные материалы для работы; шанс выиграть ценный приз в лотерее.