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Бухгалтерские новшества – 2021‑2022

Для рубрики Обзоры для бухгалтера
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Приглашаем вас на крупнейшие обучающее мероприятие для бухгалтеров и руководителей предприятий. За два дня, вместе с экспертами отрасли, мы разберем актуальные профессиональные вопросы и обсудим изменения, которые ожидаются в следующем году.

О чем расскажем на конференции

  • Новое в ФСБУ.
  • Изменения в работе с электронной подписью.
  • Актуальные вопросы кадрового документооборота;
  • Налоговый контроль в 2021‑2022 годах.

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Кто выступит

Представители контролирующих органов и эксперты, которые разъяснят новые требования законодательства и ответят на сложные практические вопросы.

Среди спикеров:

  • Елена Старовойтова

Заместитель директора Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности, к.э.н., Минфин России.

  • Сергей Разгулин

Государственный советник РФ 3 класса

  • Владислав Волков

Зам.начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов, ФНС России.

  • Надежда Чамкина

Государственный советник РФ 2 класса, заслуженный экономист РФ

Контур.Конференция — это

  • выступление спикеров без «воды», только важная и актуальная информация по теме;
  • возможность задать вопросы к докладу и получить ответы;
  • общение и обмен мнениями с коллегами по всей стране;
  • бонусы и полезные материалы для работы; шанс выиграть ценный приз в лотерее.

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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