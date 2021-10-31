Бухгалтерские новшества – 2021‑2022

Приглашаем вас на крупнейшие обучающее мероприятие для бухгалтеров и руководителей предприятий. За два дня, вместе с экспертами отрасли, мы разберем актуальные профессиональные вопросы и обсудим изменения, которые ожидаются в следующем году.

О чем расскажем на конференции

Новое в ФСБУ.

Изменения в работе с электронной подписью.

Актуальные вопросы кадрового документооборота;

Налоговый контроль в 2021‑2022 годах.

Кто выступит

Представители контролирующих органов и эксперты, которые разъяснят новые требования законодательства и ответят на сложные практические вопросы.

Среди спикеров:

Елена Старовойтова

Заместитель директора Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности, к.э.н., Минфин России.

Сергей Разгулин

Государственный советник РФ 3 класса

Владислав Волков

Зам.начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов, ФНС России.

Надежда Чамкина

Государственный советник РФ 2 класса, заслуженный экономист РФ

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