ТОП девять фраз директора, от которых любой бухгалтер закипает

Существует наверняка работа мечты, где директор и бухгалтер понимают друг друга с полуслова, а учет идет без сучка и задоринки. Но чаще бухгалтеру приходится сталкиваться с тем, что даже самый замечательный руководитель не понимает всех сложностей и особенностей налогообложения и бухгалтерии, а еще бросает такие фразы, от которых у специалиста аж глаз дергается. Что же это за фразы такие?

«Я тут документы принёс, они, правда, прошлогодние, но ты придумай, как провести»

Ох уж эти директорские заначки! Даже если бухгалтер спрашивает напрямую, нет ли чего забытого в портфеле или даже (упаси ФНС) в багажнике машины, то слышит, как правило: «Нет у меня никаких документов, точно нет, отстань, не мешай работать».

А потом спустя полгода документы находятся самым неожиданным образом (признайтесь — было ведь такое?). И хорошо, если можно их провести еще без ущерба, а то бывает, приходится и уточненки подавать, привлекая к компании ненужное внимание.

Особенно неприятно, если это касается НДС, потому что речь идет не только о налоге к уплате, но и возможном возврате.

Как «обезвредить» директора:

Скажите: «Ну, нет, так нет, заплатим НДС тысяч на 200 побольше, не страшно».

Я сверилась с контрагентами в Контур.НДС , у нас расхождения. Подадим декларацию — налоговая сразу пришлет требование, а если так будет постоянно — и вас на ковер вызовут. Вдруг мы тут схемы какие-то мутим.

Если нет документов — налог на прибыль на эти расходы уменьшить не смогу.

Обычно сразу находится у директора пара минут покопаться в ящиках стола и портфеле ;)

«А мне директор „Рога и копыта“ говорил, что он так делает и всё нормально»

Есть и такие вариации «мне соседка говорила», «ИП, с которым мы работаем полгода, только так и проводит все» и другие. Суть одна — кто-то так делает и ничего ему за это не бывает.

Здесь сочетаются неравным браком авантюризм руководителя и недоверие к методам, которые использует бухгалтер. И тут уж два варианта. Или прав руководитель и действительно есть какой-то новый способ оптимизации налогов, совершенно законный, просто вы о нем не слышали. Или прав бухгалтер — он действует согласно Налоговому, Трудовому и другим кодексам и законам, ориентируется на собственный опыт, в т.ч. в плане налоговых проверок, и понимает, за что накажут.

Как отвечать:

Да, слышала, что так делают, правда судебная практика не в пользу таких методов, хотите несколько дел в пример покажу?

Уймите эго и признайтесь, что не слышали о таком варианте — Я не готова сейчас вам ответить, действительно ли можно так делать и законно ли это. Давайте я рассмотрю этот вопрос и отвечу вам завтра? Кстати, всегда в общении с руководителем говорите, сколько вам нужно времени на решение вопроса. «Скоро» или «как смогу» покажут вас как человека несобранного, который не использует тайм-менеджмент.

Не могу сказать, как делают другие, но если хотите суперподкованного бухгалтера, то мне надо постоянно проходить повышение квалификации и общаться с экспертами, и не «диванными», а самыми настоящими, как в Контуре. Уследить абсолютно за всеми изменениями не под силу никому, а так я смогу постоянно быть в курсе самых важных для нашего бизнеса.

«Уверена, что правильно посчитала? Я все-таки еще у Маши спрошу»

Как обидно, если твоим профессиональным знаниям и суждениям не доверяют, да еще руководитель. Больничный, отпуск или сумма НДС к уплате, налог на дивиденды или расходы за квартал — все может показаться или заниженным или, наоборот, слишком большим. А если точнее — не соответствующим ожиданиям директора.

Постарайтесь обосновывать ваши расчеты, если знаете, что директор недоверчив, как сотрудник, получающий расчет при увольнении. Любая выкладка — распечатка с расчетом, таблица, ссылка на статью НК и т.д. будут полезны.

Можно и открыто сообщить директору, что сомнения в вашей компетенции нездорово сказываются на вас лично (это попросту неприятно), и на коллективе — раз уж директор бухгалтеру не доверят, то и другие работники станут сомневаться.

«Перекинь денег на карту... потом как-нибудь закроем»

Копящиеся под отчетом суммы, доходящие иногда до миллионов, — вот бич малого бизнеса. Если в более крупной компании обычно несколько учредителей, есть совет директоров и каждый из партнеров следит за действиями других, то в компании «один учредитель — он же директор» почему-то считается, что все, что поступило на счет, — это уже деньги владельца.

Советуем напомнить директору, что деньги нужно получать или под отчет (и тогда придется отчитаться, что они потрачены на предпринимательские цели), или как дивиденды либо зарплату. А там уже тратить на личные нужды. Третьего не дано.

И да, займы тоже не работают. Давно.

Лучше всего в качестве аргументации тут тоже подойдет судебная практика, которую можно найти в Контур.Нормативе. А самому бухгалтеру напомним: помимо руководителя ответственность за ведение учета несет и главбух. Его могут оштрафовать по КоАП или даже привлечь к ответственности субсидиарно.

«Я пять минут назад распоряжение дал, почему отчет еще не у меня на столе?!»

Директору всегда кажется, что бухгалтер ничего не делает, а только бумажки перебирает. И уж наверняка каждое его приказание нужно выполнять здесь и сейчас, а лучше вчера.

Но т.к. бухгалтеры телепатией не владеют и мало похожи на многорукого Шиву, то составить нужный отчет заранее или мгновенно они не могут. В общем, тайм-менеджменту стоит поучиться не только бухгалтеру, но и руководителю.

Ставить задачи нужно заранее, а постоянные (например, ежемесячное представление управленческого отчета) можно так и обозначить — «регулярное задание до 10 числа каждого месяца». И всем всё понятно.

Однако если шеф просит какой-то рядовой отчет, то отговориться нехваткой времени не получится. Например, в Контур.Бухгалтерии можно распечатать предрасчет НДС, посмотреть остатки ТМЦ, аналитику продаж в управленческих отчетах.

Так что у требовательного начальства должен быть бухгалтер, обладающий не только собственными знаниями и безупречно ведущий учет. Его еще надо обеспечить.нужными сервисами и программами.

«Надо сделать декларацию 3-НДФЛ (справку о доходах, расчет декрета...) родственнику моему, займись»

Бухгалтер — не личный помощник, он нанят для того, чтобы вести учет для предприятия, а не для решения вообще всех задач директора.

Возможно, это будет нелегко, но ответить нужно так:

Да, конечно, это будет стоить ... рублей. Да, за деньги, я думала, вы меня как специалиста просите, ведь это не входит в мои прямые обязанности.

Дадите контакты? В рабочее время не могу, а после работы созвонюсь и договоримся по цене.

Не могу этого сделать, потому что не умею (нет времени), могу дать телефон коллеги, которая оказывает такие услуги.

Не имею права (про справку о доходах). Такой документ выдают по месту работы, а ваш родственник у нас не работает, это мошенничество.

«Почему телефон выключен? Бух всегда должен быть на связи!»

Ограждайте ваше личное пространство от посягательств — начальника, коллег, клиентов и т.д. Есть время и обстоятельства, когда уместно позвонить по срочному вопросу, но в 99% случаев все можно решить на следующий рабочий день.

Даже если вы носите с собой рабочий телефон, это не значит, что на звонки нужно отвечать круглосуточно. Исключение — если вы плохо прочитали должностную инструкцию или правила ВТР, а там мелким шрифтом указано, что на связи сотрудник должен быть в любое время.

Оправдываться и врать (забыл включить, не слышал, оставил в машине) не стоит, так вы себя обесцениваете — показываете, что ответили бы даже в 24:00, но вот телефон разрядился.

«Начальник всегда прав» — забавный слоган для кружки, а в жизни нужно устанавливать границы.

«А прошлый бухгалтер всегда по-другому делал»

Главбухов всегда сравнивают, к этому надо быть готовыми. Если вы пришли на новое место работы, то ваши способы работы с подчиненными или методы учета и контроля могут стать предметом пересудов в коллективе. Конечно, и директор, привыкший к другой системе, не сразу разберется — а хорошо или плохо, что новый главный бухгалтер все делает по-своему?

На первом этапе придется немного побороться — доказывать, что ваши действия направлены на оптимизацию работы бухгалтерии, упрощение бизнес-процессов, налаживание учета. Конечно, при условии, что до вас не был наведен идеальный порядок.

Если волнуетесь, как бы не прослыть разрушительницей «мировых устоев», — используйте статьи в помощь бухгалтеру от Контур.Школы. Тут и о тайм-менеджменте, и об отношениях в коллективе, и об организации работы много полезного найдется.

«Объясни попроще про прибыль, не понимаю»

Перевести директору баланс на понятный язык или объяснить, почему «деньги есть, а прибыли нет» или наоборот — это целая наука. Часто руководитель совершает большую ошибку — он боится делегировать задачи и поэтому стремится к тотальному контролю.

В результате за его вопросами стоит не реальный интерес, а стремление проконтролировать каждый ваш шаг. Как тут быть?

Попробуйте поговорить с начальником напрямую — спросите, какую цель преследуют его вопросы, действительно ли он хочет разбираться в балансе или ему всего лишь нужна какая-то информация? Может, ему достаточно заглянуть в управленческие отчеты. В конце концов, онлайн-бухгалтерия тем и хороша — есть доступ и у бухгалтера, и у руководителя в нужное время.

— спросите, какую цель преследуют его вопросы, действительно ли он хочет разбираться в балансе или ему всего лишь нужна какая-то информация? Может, ему достаточно заглянуть в управленческие отчеты. В конце концов, онлайн-бухгалтерия тем и хороша — есть доступ и у бухгалтера, и у руководителя в нужное время. Скажите честно, что не обладаете навыками педагога и объяснить неспециалисту взаимосвязи в декларации по НДС вам будет сложновато. Постарайтесь придумать простые примеры «на пальцах» в духе «У Пети было 6 яблок, он их продал по 2 рубля за штуку, теперь 2 рубля (20%) он должен отдать Феде (ФНС), но если Петя купит у Маши, например, 12 яблок по 1 рублю, то ничего Феде не заплатит, потому что уже отдаст деньги Маше (она тоже платит Феде)».

и объяснить неспециалисту взаимосвязи в декларации по НДС вам будет сложновато. Постарайтесь придумать простые примеры «на пальцах» в духе «У Пети было 6 яблок, он их продал по 2 рубля за штуку, теперь 2 рубля (20%) он должен отдать Феде (ФНС), но если Петя купит у Маши, например, 12 яблок по 1 рублю, то ничего Феде не заплатит, потому что уже отдаст деньги Маше (она тоже платит Феде)». Если вопросы руководства основаны на желании по-настоящему вникнуть в учет — рекомендуйте специальные курсы для начинающих. Там эксперт понятно и доступно объяснит все, что интересует директора, а вы сможете спокойно заниматься своими делами.

Нелегко современному бухгалтеру и учет вести, и учиться, и ладить с руководством. Но если у него под рукой сервисы Контура, то ему ничего не страшно и интересы свои он обязательно отстоит.