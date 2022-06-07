Какой ты бухгалтер: новатор, консерватор или плывущий по течению?

Помочь могут четкое планирование, глубокие знания и, конечно, героизм. Но зачастую работа устроена так, что как ни старайся, что-нибудь да идет не по плану. Мы расскажем о трех типичных сценариях, которые усложняют работу даже суперпрофессиональному бухгалтеру.

Есть три типа бухгалтеров. Они могут быть суперпрофессионалами в равной степени, но свои задачи решают по-разному. А какой бухгалтер вы? Пройдите тест и получите подарок.

Медленное ручное управление

Поиск информации о клиентах и поставщиках, заполнение реквизитов, формирование отчета для налоговой...

Если все это делать вручную, то можно легко наделать ошибок и выгореть. Такая однообразная работа вымотает кого угодно. В итоге на другие важные задачи не остается ни времени, ни сил, ни желания.

Решение

Эту проблему может эффективно решить автоматизация. Актуальные данные по реквизитами, статусу компании, готовые отчеты для налоговой будут автоматически формироваться в вашей привычной информационной системе.

Например, в 1С: по одному клику система проверит базу клиентов и поставщиков по заданным критериям и выдаст список рисковых контрагентов. Вся монотонная работа, которая отнимает больше всего сил, будет сделана за вас.

Однобокая проверка

Распространенное заблуждение: если контрагент выполняет свои обязательства по договору, а работа с ним построена по предоплате, то выискивать риски нет смысла. Но это не так. Как показывает практика, даже «надежные‎», на первый взгляд, контрагенты могут не платить налоги.

В этом случае есть вероятность, что ФНС заподозрит вашу компанию в получении необоснованной выгоды и откажет в налоговых вычетах по НДС. Суммы могут быть огромными и исчисляться в миллионах рублей.

Решение

Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужна комплексная проверка контрагентов. Ее можно настроить прямо в 1С: система «просветит» всю базу клиентов и поставщиков и даст оценку рисковых факторов, даже если они не очевидны.

Если у контрагента есть задолженность по уплате налогов за последний год, компания убыточна в течение двух лет, нет информации о численности сотрудников либо она нулевая, то к вам может нагрянуть ФНС. Именно поэтому судить о надежности компании только по исполнению обязательств договора нельзя.

Это далеко не полный перечень критериев в оценке контрагентов на налоговые риски. В 1С или другой информационной системе можно настроить проверку по десяткам критериев. С таким подходом вы найдете все скелеты в шкафах контрагентов и будете знать, с кем имеете дело.

Проверка от случая к случаю

Многие компании подробно проверяют контрагентов в начале сотрудничества, но потом не следят за изменениями в их бизнесе. А зря... Есть множество типичных примеров, когда у фирмы меняется собственник, а его контрагенты продолжают отгружать товар, не зная об изменениях.

В итоге компания остается с невозвратной дебиторской задолженностью, потому что новый владелец отказывается от обязательств — договор с вашей компанией новый собственник не заключал.

Решение

Риски могут быть на всех этапах взаимодействия: банкротство, смена собственника, попадание под санкции. Единственный выход — постоянно мониторить состояние бизнеса контрагента. Только так реально вовремя узнать об угрозе и сохранить деньги.

Пройдите короткий тест и узнайте, правильно ли вы оцениваете контрагентов в разных ситуациях, а заодно проверьте, насколько ваши рабочие процессы оптимизированы.

Но как не пропустить важные изменения, если контрагентов больше тысячи? Всю эту работу может делать 1С, где можно поставить клиентов и поставщиков на мониторинг. Система будет информировать вас обо всех изменениях в базе: арбитражных делах, смене адреса регистрации, появившихся долгах и других.