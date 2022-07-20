АУСН

Вся отчетность и обязанности бухгалтера на АУСН

Нет страховых взносов за сотрудников, не нужно самим считать налоги, мало отчетности 一 на первый взгляд новая упрощенная УСН выглядит привлекательно. Но новый режим не так прост. Рассказываем, какие формы все равно придется сдавать, и какие обязанности сохранятся у бухгалтера на АУСН.

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Вся отчетность и обязанности бухгалтера на АУСН

Новый режим запущен с 1 июля в качестве эксперимента. До 31 декабря 2027 года использовать автоматизированную упрощенку могут организации и ИП только четырех регионов 一 Москвы и Московской области, Татарстана, Калужской области.

Если тест режима пройдет удачно, с 1 января 2028 года АУСН будет действовать во всех регионах РФ.

Отчетность на АУСН

По подсчетам налоговиков, автоматизированные упрощенцы освобождены от десятка форм обязательной отчетности.

Им не нужно сдавать отчеты в:

ИФНС

ПФР

ФСС

  • Декларацию по УСН;

  • 6-НДФЛ, справки о доходах физлица;

  • РСВ

  • СЗВ-М;

  • СЗВ-СТАЖ

  • 4-ФСС;

  • заявление о подтверждении и справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;

  • заявление о регистрации в качестве страхователя физлица

Книгу учета доходов и расходов тоже вести не надо. Но сказать, что отчетности не будет совсем, было бы неверно.

При работе на АУСН останутся:

  • СЗВ-ТД — за сотрудников на трудовых договорах при приеме, увольнении и кадровых мероприятиях;
  • СЗВ-М — за сотрудников на гражданско-правовых договорах;
  • СЗВ-СТАЖ — за всех сотрудников на гражданско-правовых договорах и сотрудников на трудовых, если в отчетном году они были в неоплачиваемом отпуске, отпуске по уходу за ребенком или работали в районах Крайнего Севера и приравненных местностях;
  • декларация по налогу на прибыль — если АУСН-щик налоговый агент или платил дивиденды;
  • декларация по НДС — по импортному и агентскому НДС, а также при выставлении счетов-фактур с НДС;
  • бухгалтерская отчетность — только для организаций, раз в год;
  • отчетность в Росстат — если попали в выборку или в стране проходит сплошное статистическое наблюдение (раз в 5 лет).

Задачи бухгалтера на АУСН

Несмотря на то, что на новом режиме не нужно вести книгу учета и сдавать большое количество отчетов, работы у бухгалтера меньше не станет. Вот какие задачи предстоит выполнять бухгалтеру на автоматизированной УСН:

  • Вести бухгалтерский учет. Организации на АУСН не освобождаются от сдачи бухгалтерской отчетности и ведения бухучета (закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Но даже если в будущем им разрешат не вести бухучет, не стоит от него отказываться. Например, без данных бухучета нельзя рассчитать дивиденды, а если АУСН-щик сменит налоговый режим, учет придется восстанавливать.
  • Учитывать доходы работников. Ежемесячно работодатель на АУСН должен передавать в банк информацию о доходах и вычетах по каждому работнику. На основании этих сведений банк удержит и уплатит НДФЛ, а АУСН-щик будет вести в личном кабинете регистры учета доходов, вычетов и НДФЛ.
  • Начислять зарплату работникам, отпускные и больничные, вести кадровый учет.
  • Контролировать расчеты, сделанные ФНС. На новом режиме АУСН-щик передает сведения в банк, а тот — в ИФНС для дальнейшего расчета налога.

Придется проверять, верно ли налоговая все рассчитала, и вовремя оспаривать некорректно исчисленные суммы.

  • Участвовать в проверках. В начале каждого года налоговая будет проводить камеральную проверку за прошедший год и может присылать требования. В ответ придется предоставлять пояснения и документы. Заглянуть с ревизией может и ФСС, если решит проверить полноту и достоверность сведений, документов, необходимых для назначения и выплаты пособий (п. ст. 26.15, п. 1 ст. 26.16 закона от 25.02.2022 № 18-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев...»).

Поэтому даже если учет на новом режиме будет проще по сравнению с обычной упрощенкой, работа бухгалтера останется востребованной. Перед переходом на АУСН оцените все плюсы и минусы с учетом стратегического развития бизнеса.

Подробный обзор всех условий, плюсов и минусов автоматической УСН читайте в статье.

 

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