Вся отчетность и обязанности бухгалтера на АУСН

Новый режим запущен с 1 июля в качестве эксперимента. До 31 декабря 2027 года использовать автоматизированную упрощенку могут организации и ИП только четырех регионов 一 Москвы и Московской области, Татарстана, Калужской области.

Если тест режима пройдет удачно, с 1 января 2028 года АУСН будет действовать во всех регионах РФ.

Отчетность на АУСН

По подсчетам налоговиков, автоматизированные упрощенцы освобождены от десятка форм обязательной отчетности.

Им не нужно сдавать отчеты в:

ИФНС ПФР ФСС Декларацию по УСН;

6-НДФЛ, справки о доходах физлица;

РСВ СЗВ-М;

СЗВ-СТАЖ 4-ФСС;

заявление о подтверждении и справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;

заявление о регистрации в качестве страхователя физлица

Книгу учета доходов и расходов тоже вести не надо. Но сказать, что отчетности не будет совсем, было бы неверно.

При работе на АУСН останутся:

СЗВ-ТД — за сотрудников на трудовых договорах при приеме, увольнении и кадровых мероприятиях;

СЗВ-М — за сотрудников на гражданско-правовых договорах;

СЗВ-СТАЖ — за всех сотрудников на гражданско-правовых договорах и сотрудников на трудовых, если в отчетном году они были в неоплачиваемом отпуске, отпуске по уходу за ребенком или работали в районах Крайнего Севера и приравненных местностях;

декларация по налогу на прибыль — если АУСН-щик налоговый агент или платил дивиденды;

декларация по НДС — по импортному и агентскому НДС, а также при выставлении счетов-фактур с НДС;

бухгалтерская отчетность — только для организаций, раз в год;

отчетность в Росстат — если попали в выборку или в стране проходит сплошное статистическое наблюдение (раз в 5 лет).

Задачи бухгалтера на АУСН

Несмотря на то, что на новом режиме не нужно вести книгу учета и сдавать большое количество отчетов, работы у бухгалтера меньше не станет. Вот какие задачи предстоит выполнять бухгалтеру на автоматизированной УСН:

Вести бухгалтерский учет. Организации на АУСН не освобождаются от сдачи бухгалтерской отчетности и ведения бухучета ( закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ ). Но даже если в будущем им разрешат не вести бухучет, не стоит от него отказываться. Например, без данных бухучета нельзя рассчитать дивиденды, а если АУСН-щик сменит налоговый режим, учет придется восстанавливать.

закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ Учитывать доходы работников. Ежемесячно работодатель на АУСН должен передавать в банк информацию о доходах и вычетах по каждому работнику. На основании этих сведений банк удержит и уплатит НДФЛ, а АУСН-щик будет вести в личном кабинете регистры учета доходов, вычетов и НДФЛ.

Начислять зарплату работникам, отпускные и больничные, вести кадровый учет .

Контролировать расчеты, сделанные ФНС . На новом режиме АУСН-щик передает сведения в банк, а тот — в ИФНС для дальнейшего расчета налога.

Придется проверять, верно ли налоговая все рассчитала, и вовремя оспаривать некорректно исчисленные суммы.

Участвовать в проверках. В начале каждого года налоговая будет проводить камеральную проверку за прошедший год и может присылать требования. В ответ придется предоставлять пояснения и документы. Заглянуть с ревизией может и ФСС, если решит проверить полноту и достоверность сведений, документов, необходимых для назначения и выплаты пособий ( п. 2 ст. 26.15, п. 1 ст. 26.16 закона от 25.02.2022 № 18-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев...» ).

Поэтому даже если учет на новом режиме будет проще по сравнению с обычной упрощенкой, работа бухгалтера останется востребованной. Перед переходом на АУСН оцените все плюсы и минусы с учетом стратегического развития бизнеса.

Подробный обзор всех условий, плюсов и минусов автоматической УСН читайте в статье.