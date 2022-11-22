Госзакупки: основные изменения и правила работы в условиях санкций. Онлайн-конференция

22 ноября команда ведущих экспертов Контур.Школы в прямом эфире поможет разобраться с происходящим в сфере закупок, подскажет, как эффективно закрыть год, и поделится своим видением будущего.

Основные темы конференции

1. Обзор ключевых изменений по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Спикер – Светлана Сафина, эксперт в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ, к.ю.н.

Обсудим уже принятые новшества в корпоративных и государственных закупках и проанализируем планируемые, чтобы подготовиться к 2023 году.

2. Заключение и исполнение контракта в условиях санкций.

Спикер – Юлия Межникова, адвокат в сфере госзакупок, член Гильдии отечественных специалистов по государственному и муниципальному заказу.

На практических кейсах разберем, как санкции влияют на текущую работу в закупках, что изменилось в порядке одностороннего отказа от обязательств, как менять условия договора и пр.

3. Применение нацрежима и правила квотирования.

Спикер – Ксения Петрофанова, эксперт в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ.

Максимально актуальная информация об изменениях в нацрежиме, требованиях к документам, подтверждающим страну происхождения товара, порядке квотирования и пр.

4. Закрываем год: отчетность по всем закупкам заказчика.

Спикер – Павел Беккер, сертифицированный эксперт по 44/223‑ФЗ, к.э.н.

Полный алгоритм для заказчиков и поставщиков: отчетные формы, сроки публикации отчетности и ответственность за нарушение сроков.

Приглашаем специалистов и руководителей тендерных отделов и контрактных служб, контрактных управляющих, а также коммерческих директоров и владельцев бизнеса. Конференция будет интересна как заказчикам, так и поставщикам.

Готовьте свои вопросы, вы сможете задать их в чате конференции, а эксперты ответят в конце своего доклада.

Регистрируйтесь и до встречи в прямом эфире!