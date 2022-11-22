Госзакупки

Госзакупки: основные изменения и правила работы в условиях санкций. Онлайн-конференция

Вы еще успеваете зарегистрироваться! Уже завтра стартует бесплатная онлайн-конференция Контур.Школы «Практические рекомендации по 44-ФЗ и 223‑ФЗ».

Версия для печати

22 ноября команда ведущих экспертов Контур.Школы в прямом эфире поможет разобраться с происходящим в сфере закупок, подскажет, как эффективно закрыть год, и поделится своим видением будущего.

Основные темы конференции

1. Обзор ключевых изменений по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Спикер – Светлана Сафина, эксперт в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ, к.ю.н.

Обсудим уже принятые новшества в корпоративных и государственных закупках и проанализируем планируемые, чтобы подготовиться к 2023 году.

2. Заключение и исполнение контракта в условиях санкций.

Спикер – Юлия Межникова, адвокат в сфере госзакупок, член Гильдии отечественных специалистов по государственному и муниципальному заказу.

На практических кейсах разберем, как санкции влияют на текущую работу в закупках, что изменилось в порядке одностороннего отказа от обязательств, как менять условия договора и пр.

3. Применение нацрежима и правила квотирования.

Спикер – Ксения Петрофанова, эксперт в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ.

Максимально актуальная информация об изменениях в нацрежиме, требованиях к документам, подтверждающим страну происхождения товара, порядке квотирования и пр.

4. Закрываем год: отчетность по всем закупкам заказчика.

Спикер – Павел Беккер, сертифицированный эксперт по 44/223‑ФЗ, к.э.н.

Полный алгоритм для заказчиков и поставщиков: отчетные формы, сроки публикации отчетности и ответственность за нарушение сроков.

Приглашаем специалистов и руководителей тендерных отделов и контрактных служб, контрактных управляющих, а также коммерческих директоров и владельцев бизнеса. Конференция будет интересна как заказчикам, так и поставщикам.

Готовьте свои вопросы, вы сможете задать их в чате конференции, а эксперты ответят в конце своего доклада.

Регистрируйтесь и до встречи в прямом эфире!

«Контур»
«Контур»
Сервисы для бухгалтерии и бизнеса

Трудовые отношения

💁 Сотрудница уходит с работы на час раньше, игнорируя указания директора. Не нравится? Попробуйте уволить

Бывает, что сотрудники жалуются на работодателей-эксплуататоров, которые заставляют работать сверхурочно, игнорируют нормы ТК. Но бывает и наоборот. Сотрудница каждый день уходит с работы на час раньше, а на претензии директора – лишь ухмыляется.

Повышение квалификации

Система быстрых платежей

«Сбер» открыл новую технологию расчетов между юрлицами и ИП в рамках Системы быстрых платежей

Теперь не нужно выставлять счета своему контрагенту, а ему – составлять платежное поручение на оплату, где можно ошибиться. Получателю достаточно направить контрагенту ссылку или QR-код на оплату.

Мероприятия

Разместить
Декретный отпуск

💣 Предпринимателей лишили права на пособие по беременности и родам

Сейчас ИП могут платить добровольные взносы в ФСС и взамен получать оплату по больничным, в том числе по беременности и родам (на 140 дней). Но ФСС тратит на такое страхование слишком много денег. Его отменят. Будет другая система.

Банковские карты

ЦБ рассказал, какую схему мошенники используют для обмана сейчас

Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, мошенники утверждают, что расследуют дело о массовой утечке персональных данных из банков, которое ведется по поручению регулятора.

Читать еще