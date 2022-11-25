Отчетность

Бухгалтерия: готовимся к отчетности

Эта осень для бухгалтеров — время подготовиться к серьезным изменениям, о которых уже много писали, но понятнее от этого не стало. Если вам нужна практическая помощь, подключайтесь к онлайн-конференции Контур.Школы «Итоги‑2022. Перспективы‑2023. Новое в учете. Сдача годовой отчетности».

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Она пройдет 29 ноября в 10:00 мск. Записывайтесь.

Программа онлайн-конференции

В программе встречи организаторы предусмотрели темы, актуальные для бухгалтеров как коммерческих компаний, так и бюджетных учреждений:

  • Заработная плата в 2023 году.

Изменение МРОТ и индексация зарплаты, особенности начисления пособий, разъяснения финансовых ведомств и новая судебная практика.

Спикер – Юлия Бусыгина, эксперт Контур.Школы по бухгалтерскому учету, зарплате, кадрам, трудовому праву.

  • УСН и АУСН – сравнение двух спецрежимов.

Критерии применения АУСН, отчетность, преимущества и недостатки.

Спикер – Надежда Самкова, эксперт в сфере налогообложения, член Палаты налоговых консультантов.

  • Налоговая отчетность за 2022 год.

Сложные и спорные вопросы формирования отчетности по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам.

Спикер – Татьяна Новикова, аудитор, налоговый консультант.

  • Новации учета организаций бюджетной сферы 2022 – что окажет влияние на учет и отчетность.

Изменения по консолидированным расчетам, сверка с учредителем, электронная приемка в закупках.

Спикер – Елена Кравченко, эксперт по бухгалтерскому учету организаций бюджетной сферы, член методического совета по бюджетному учету и отчетности при Минфине УР.

  • Новые требования к составлению и утверждению ПФХД на 2023 год.

Планирование доходов и прочих поступлений, заполнение расходной части, обоснования плановых показателей.

Спикер – Александр Опальский, эксперт по бухгалтерскому учету в государственных и муниципальных учреждениях, аудитор.

Вы получите вы получите примеры расчетов, алгоритм заполнения отчетных форм и обзор разъяснений Казначейства, Минфина и ФНС – все, чтобы завершить год корректно и подготовиться к новшествам 2023 года

Приглашаем главных бухгалтеров и владельцев бизнеса, бухгалтеров в единственном лице и бухгалтеров на разных участках учета.

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Отчетность

Бухгалтерия: готовимся к отчетности

Эта осень для бухгалтеров — время подготовиться к серьезным изменениям, о которых уже много писали, но понятнее от этого не стало. Если вам нужна практическая помощь, подключайтесь к онлайн-конференции Контур.Школы «Итоги‑2022. Перспективы‑2023. Новое в учете. Сдача годовой отчетности».

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