Бухгалтерия: готовимся к отчетности

Она пройдет 29 ноября в 10:00 мск. Записывайтесь.
Программа онлайн-конференции
В программе встречи организаторы предусмотрели темы, актуальные для бухгалтеров как коммерческих компаний, так и бюджетных учреждений:
- Заработная плата в 2023 году.
Изменение МРОТ и индексация зарплаты, особенности начисления пособий, разъяснения финансовых ведомств и новая судебная практика.
Спикер – Юлия Бусыгина, эксперт Контур.Школы по бухгалтерскому учету, зарплате, кадрам, трудовому праву.
- УСН и АУСН – сравнение двух спецрежимов.
Критерии применения АУСН, отчетность, преимущества и недостатки.
Спикер – Надежда Самкова, эксперт в сфере налогообложения, член Палаты налоговых консультантов.
- Налоговая отчетность за 2022 год.
Сложные и спорные вопросы формирования отчетности по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам.
Спикер – Татьяна Новикова, аудитор, налоговый консультант.
- Новации учета организаций бюджетной сферы 2022 – что окажет влияние на учет и отчетность.
Изменения по консолидированным расчетам, сверка с учредителем, электронная приемка в закупках.
Спикер – Елена Кравченко, эксперт по бухгалтерскому учету организаций бюджетной сферы, член методического совета по бюджетному учету и отчетности при Минфине УР.
- Новые требования к составлению и утверждению ПФХД на 2023 год.
Планирование доходов и прочих поступлений, заполнение расходной части, обоснования плановых показателей.
Спикер – Александр Опальский, эксперт по бухгалтерскому учету в государственных и муниципальных учреждениях, аудитор.
Вы получите вы получите примеры расчетов, алгоритм заполнения отчетных форм и обзор разъяснений Казначейства, Минфина и ФНС – все, чтобы завершить год корректно и подготовиться к новшествам 2023 года
Приглашаем главных бухгалтеров и владельцев бизнеса, бухгалтеров в единственном лице и бухгалтеров на разных участках учета.