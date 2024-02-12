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Экологический сбор

Как отчитаться в Росприроднадзор в 2024 году

Эксперты Контур.Экстерна подготовили памятку со сроками экологической отчетности. Обратите внимание, что в этом году изменились даты отчетности по экосбору.
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Как отчитаться в Росприроднадзор в 2024 году
Иллюстрация: Контур

Для декларации о плате за НВОС крайним днем сдачи утверждено 10 марта, но это воскресенье и переноса срока нет. Поэтому фактически последний рабочий день для сдачи декларации — 7 марта. 

Подробнее о каждой форме можно прочитать в статье, а про экосбор — в отдельном материале от эксперта. Подготовить отчетность в Росприроднадзор по актуальным требованиям закона и моментально отправить ее в контролирующий орган поможет Контур.Экстерн.

Календарь отчетности в Росприроднадзор 

22 января — 2-ТП (воздух) 

1 февраля — 2-ТП (отходы), 2-ТП (рекультивация)

7 марта — декларация о плате за НВОС 

25 марта — отчет о результатах ПЭК 

15 апреля — экосбор: декларация, отчет о выполнении нормативов и расчет суммы экосбора

Смотрите видеоинструкции

Разобраться, как отчитаться в РПН, вам также помогут наши полезные ролики. 

Как сдать отчет 2‑ТП (воздух)

Как сдать форму 2‑ТП (отходы)

Как сдать декларацию и внести плату за НВОС в Росприроднадзор 

Как сдать отчетность по экосбору — в этом видео идет речь про порядок, который действует для отчетности именно за 2023 год. Отчитываться за 2024 год нужно будет уже по новым правилам, которые действуют с 1 января. Подробности читайте в статье. Также обратите внимание, в ролике озвучены прежние даты сдачи отчетности по экосбору, актуальные даты указаны в календаре выше. 

Учет отходов

До 25 января компаниям и ИП также нужно было подготовить журнал движения отходов (ЖДО), где обобщить данные по учету отходов за 2023 год. ЖДО необходимо прикладывать к декларации о плате за НВОС, поэтому подготовить журнал надо, даже если вы не сделали это в срок.

Как вести ЖДО, читайте в статье. В роликах ниже мы рассказали, какие шаги нужно выполнить каждой компании в рамках обязательного учета отходов, ведение ЖДО — это шаг 6. 

Как бизнесу вести учет отходов: шаги 1–4

Как бизнесу вести учет отходов: шаги 5‑6

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