Правовые тонкости коммуникаций с налоговой: вебинар 10 сентября

Тема налогового контроля и предпроверочного анализа неизменно вызывает живой интерес у бизнеса. Любой запрос от ИФНС требует грамотной реакции: некорректная или несвоевременная подача документов может повлечь административные штрафы и создать предпосылки для углубленных проверочных мероприятий, включая выездные налоговые проверки.

Эффективное взаимодействие с инспекцией предполагает соблюдение установленных процедурных сроков, предоставление строго запрашиваемого объема сведений и документальное обоснование позиции налогоплательщика. Именно этим вопросам посвящен предстоящий вебинар, который проведет старший юрист АБ «Юрлов и Партнеры» Сергей Жидков.

О чем пойдет речь на вебинаре

Сергей Жидков имеет 15-летний юридический стаж, специализируется на налоговом и корпоративном праве. Он осуществляет правовое сопровождение выездных налоговых проверок и представляет интересы доверителей в досудебном и судебном порядке при обжаловании решений налоговых органов.

В программе вебинара следующие темы: Анализ критериев оценки налоговых рисков, применяемых в рамках предпроверочного анализа (ППА);

Правовое регулирование истребования документов: сроки, основания и последствия непредставления;

Алгоритм подготовки ответа на требование: объем и состав документов, порядок оформления пояснений;

Семь основных принципов при формировании ответа на запрос налогового органа;

Критерии оценки достаточности представленных документов и способы фиксации исполнения требования. Грамотная правовая позиция на этапе ответа на требование позволяет минимизировать риски доначислений и исключить необоснованное расширение предмета проверки. Вебинар пройдет 10 сентября в 16:00 по московскому времени. Зарегистрироваться

После основной части запланирована сессия вопросов и ответов, а также разбор практических ситуаций из деятельности участников. При регистрации можно указать конкретный кейс или запрос — спикер проработает его заранее и даст развернутую консультацию в рамках вебинара.

Правовые тонкости коммуникаций с налоговой Разберем как минимизировать риски доначислений и исключить необоснованное расширение предмета проверки Зарегистрироваться

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