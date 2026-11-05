Правовые тонкости коммуникаций с налоговой: вебинар 12 ноября

Акт выездной налоговой проверки — документ, фиксирующий позицию инспекции по итогам контрольных мероприятий. Но суммы доначислений, указанные в акте, не являются окончательными: право на представление возражений — это реальный механизм корректировки требований налогового органа до вынесения решения и вступления его в силу.

Эффективность возражений напрямую зависит от качества правового анализа акта, оперативности подготовки и грамотной аргументации, основанной на нормах НК и сложившейся судебной практике. Пропуск процессуальных сроков или формальный подход к составлению возражений существенно снижают шансы на пересмотр позиции инспекции.

12 ноября старший юрист АБ «Юрлов и Партнеры» Сергей Жидков проведет вебинар, посвященный работе с актом выездной проверки и подготовке возражений. Это третий, заключительный вебинар цикла по коммуникациям с налоговой. Сергей имеет 15-летний стаж, специализируется на налоговом и корпоративном праве, осуществляет правовое сопровождение камеральных и выездных налоговых проверок, представляет интересы доверителей в досудебном и судебном порядке при обжаловании решений налоговых органов. Зарегистрироваться

О чем пойдет речь на вебинаре

В программе вебинара:

Структура акта выездной налоговой проверки : какие разделы содержат ключевые правовые и фактические ошибки инспекции

Сроки представления возражений : порядок исчисления, последствия пропуска и способы восстановления процессуальных сроков

Алгоритм анализа акта : выявление нарушений процедуры проверки, неправильного применения норм материального права и недоказанности обстоятельств

Тактика построения возражени й: документальная и правовая аргументация, встречные расчеты, приобщение экспертных заключений

Письменные возражения против дополнительных мероприятий налогового контроля : когда и как их подавать

Стратегия поведения на этапе рассмотрения материалов проверки: участие в заседании, устные пояснения и дополнения к письменной позиции

Возражения на акт — это не формальность, а процессуальная возможность скорректировать требования инспекции до того, как решение вступит в силу. Именно на этом этапе аргументированная правовая позиция, подкрепленная документами и судебной практикой, позволяет существенно снизить суммы доначислений. Формальный подход или пропуск сроков, напротив, лишают налогоплательщика этого инструмента.

Вебинар пройдет 12 ноября в 16:00 по московскому времени.

После основной части запланирована сессия вопросов и ответов. Если у вас есть конкретный акт ВНП или индивидуальная ситуация, ее можно указать при регистрации — спикер проработает вопросы заранее и даст развернутые рекомендации в рамках вебинара.

Правовые тонкости коммуникаций с налоговой Бесплатный вебинар 12 ноября в 16:00 (МСК). Разберем механизм корректировки требований налогового органа, структуру акта налоговой проверки, тактику и сроки подачи возражений Регистрация

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