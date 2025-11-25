Рейтинг криптобирж 2025 года: 10 безопасных бирж работающих в России 

4. Gate.io

Gate.io известна как площадка с крупнейшим в мире разнообразием криптовалют. В 2025 году она предлагает:

более 2000 монет;

Launchpad-платформу;

маржинальную и фьючерсную торговлю;

развитый алгоритмический трейдинг;

высокий уровень защиты аккаунтов.

Биржа часто используется теми, кто ищет ранний доступ к новым токенам.