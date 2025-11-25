ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
Рейтинг криптобирж 2025 года: 10 безопасных бирж работающих в России 

В этом материале мы подготовили рейтинг криптобирж для России в 2025 году, основываясь на удобстве использования, надежности, комиссиях и доступных инструментах.

Развитие крипторынка в 2025 году продолжается стремительно, и российские трейдеры активно ищут платформы, которые обеспечат стабильный доступ, низкие комиссии, быстрые ввод/вывод и безопасную торговлю. На фоне обновленных требований пользователей вырос спрос на международные биржи, которые:

  • поддерживают комфортный доступ из РФ;

  • предоставляют удобные методы пополнения;

  • предлагают большой выбор монет и деривативов;

  • обеспечивают высокую ликвидность и прозрачность работы.

Рейтинг ТОП—10 криптобирж для России 2025 года

Ниже — обновленный рейтинг, составленный на основе комплексной оценки функционала, отзывов трейдеров, ликвидности, безопасности и удобства подключения из РФ.

1. ABCEX 

ABCEX в 2025 году активно набирает популярность среди российских пользователей благодаря сочетанию широкого функционала, качественного интерфейса и понятной политики в отношении международных клиентов. Биржа предлагает:

  • ассортимент основных валютных пар (RUB/USDT, BTC/USDT);

  • низкие торговые комиссии (0,07%);

  • стабильный доступ с территории РФ и офисы по всей стране;

  • быструю регистрацию и гибкие возможности пополнения;

  • возможность оффлайн-обмена.

Важным преимуществом ABCEX является продуманная инфраструктура для начинающих трейдеров: обучающие материалы, поддержка и возможность быстро ориентироваться в интерфейсе.

ABCEX подходит тем, кто ищет универсальную биржу, сочетающую надежность, удобство и современный функционал.

2. Bybit 

Bybit остается одним из лидеров рынка благодаря сочетанию технологичности и простоты. В 2025 году биржа предлагает:

  • платформу для фьючерсов USDT-M и USDC-M;

  • Copy Trading с тысячами стратегий;

  • минимальные комиссии для активных трейдеров;

  • удобную мобильную версию;

  • улучшенные условия для торговли через ботов.

3. OKX 

OKX в 2025 году считается одной из наиболее технологичных бирж:

  • богатый выбор спот-монет и деривативов;

  • собственные кошельки OKX Wallet;

  • маркетплейс Web3-приложений;

  • удобные P2P операции;

  • низкие комиссии и высокий уровень безопасности.

Для российских пользователей OKX также является популярным выбором из-за универсальности и стабильного доступа.

4. Gate.io 

Gate.io известна как площадка с крупнейшим в мире разнообразием криптовалют. В 2025 году она предлагает:

  • более 2000 монет;

  • Launchpad-платформу;

  • маржинальную и фьючерсную торговлю;

  • развитый алгоритмический трейдинг;

  • высокий уровень защиты аккаунтов.

Биржа часто используется теми, кто ищет ранний доступ к новым токенам.

5. BingX 

В 2025 году BingX стала одной из популярных площадок для копирования сделок. Она предлагает:

  • инструменты Copy Trade с фильтрами трейдеров;

  • удобный спот и фьючерсы;

  • быстрый ввод/вывод;

  • низкий порог входа.

Российские пользователи отмечают простоту интерфейса и легкость начала торговли.

6. MEXC 

MEXC активно используется в СНГ благодаря:

  • ранним листингам перспективных монет;

  • высокой ликвидности на фьючерсах;

  • выгодным комиссиям;

  • стабильной работе с территории РФ.

Биржа интересна тем, кто любит торговать новыми активами еще до выхода на топовые площадки.

7. Bitget 

В 2025 году Bitget предлагает:

  • продвинутую фьючерсную платформу;

  • удобный Copy Trading;

  • высокий уровень защиты активов (Proof of Reserves);

  • качественный мобильный интерфейс.

Bitget активно развивается в регионе СНГ и предоставляет хорошие условия новым пользователям.

8. HTX (бывшая Huobi)

HTX остается крупной биржей, предлагающей:

  • широкий набор монет;

  • выгодные комиссии;

  • развитую экосистему;

  • доступные P2P операции.

Биржа подойдет опытным трейдерам, которым важны стабильность и гибкие торговые возможности.

9. KuCoin 

KuCoin в 2025 году остается востребованной благодаря:

  • удобным фьючерсам;

  • автоматизированным ботам (DCA, Grid и др.);

  • большому количеству монет;

  • высокой ликвидности.

KuCoin также имеет удобный мобильный интерфейс, что делает биржу популярной среди трейдеров, торгующих со смартфонов.

10. Phemex 

Phemex получила большую популярность благодаря:

  • продвинутым деривативам;

  • высокой скорости исполнения сделок;

  • низким комиссиям;

  • удобным инструментам риск-менеджмента.

Биржа особенно интересна профессиональным участникам, работающим с большими объемами.

Как выбрать надежную криптобиржу в 2025 году в России

При выборе площадки стоит учитывать:

1. Доступность

Некоторые биржи могут ограничивать отдельные функции. Важно выбирать те, которые стабильно работают из РФ. Криптобиржа ABCEX в этом контексте выделяется ориентацией на российский криптовалютный рынок, так как помимо отсутствия ограничений на рублевые операции имеет более 45 офисов по всей России. 

2. Комиссии

Спот, фьючерсы, вывод средств — условия могут значительно отличаться. Для подстраховки рекомендуется сравнить условия на разных биржах, проверить комиссии на Bybit, MEXC, ABCEX и других, чтобы в итоге остановить выбор на наиболее выгодном варианте. 

3. Ликвидность

Высокая ликвидность обеспечивает быстрое исполнение ордеров без сильного проскальзывания, это существенный плюс. 

4. Набор инструментов

Фьючерсы, маржа, торговые боты, стейкинг, P2P — выбирайте площадку под свой стиль торговли. Каждый трейдер или инвестор имеет свой подход и цели, поэтому важно подобрать биржу, которая поддерживает нужные инструменты и сервисы. 

5. Безопасность

Заморозки, взломы, проблемы с выводом — все это может привести к потере средств. Важно выбирать биржи с хорошей репутацией

Многие пользователи, особенно новички, сталкиваются с ситуациями, когда биржа временно блокирует доступ к аккаунту или средствам без понятных причин. Это может происходить из-за подозрений в нарушении правил, технических сбоев или даже намеренных мошеннических действий со стороны площадки. Также существуют риски взлома — если биржа недостаточно защищена (отсутствует двухфакторная аутентификация, холодное хранение активов и прочие меры безопасности), злоумышленники могут получить доступ к вашим средствам и вывести их.

Именно поэтому крайне важно выбирать криптобиржи с проверенной и хорошей репутацией, которые имеют прозрачные условия работы, высокие стандарты безопасности и положительные отзывы от других пользователей. Надежная биржа снижает риски потерь и обеспечивает уверенность в сохранности и доступности ваших активов.

Итог: какая криптобиржа подходит для России в 2025 году

В 2025 году у российских трейдеров есть широкий выбор международных бирж. Если вам нужна универсальная, удобная и современная платформа, с которой легко начать — ABCEX выглядит особенно привлекательным вариантом благодаря стабильности, широкому функционалу и комфортной среде для новичков. Если приоритет — фьючерсы, копирование сделок или ранние листинги, отличные альтернативы — Bybit, MEXC, Bitget, BingX, OKX и другие площадки из рейтинга.

Материал подготовлен в ознакомительных целях и не является руководством к действию или финансовой рекомендацией. Сайт не несет ответственности за ваши финансовые решения.

Реклама: Исаков Дмитрий Александрович, ИНН 292204489756, erid: 2W5zFHAnpbS

