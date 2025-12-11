Как переводить с Bybit: подробная инструкция по выводу средств с Байбита 

В 2025 году BYBIT по-прежнему остается одной из самых популярных торговых площадок среди российских пользователей. Биржа предлагает удобный интерфейс, большую ликвидность, развитую линейку продуктов и быстрый ввод-вывод средств. Но на фоне последних событий многие пользователи столкнулись с вопросом: как правильно и безопасно перевести активы с BYBIT, чтобы защитить свои средства от возможных ограничений или закрытия счетов.
Краткий обзор криптобиржи BYBIT: почему она стала самой популярной в России
После ухода Binance с российского рынка в 2022 году на фоне геополитической ситуации, лидирующее положение на нашем рынке заняла биржа BYBIT, и вот почему:
Максимально похожий интерфейс — переход был реально бесшовным. Большинство кнопок, модулей и функций находились «на тех же местах»;
Отсутствие ограничений против россиян — BYBIT не вводила санкций в отношении граждан РФ и позволяла пользоваться всем функционалом без VPN или дополнительных обходов;
Развитая P2P-платформа с поддержкой рубля — это особенно важно для российских пользователей;
Большая ликвидность и надежность — BYBIT на момент 2025 года уверенно входит в ТОП-3 мировых криптобирж по объемам торговли.
Совокупность этих факторов и поспособствовала тому, чтобы BYBIT стала главной заменой Binance для россиян, после ее ухода.
Недавние ограничения BYBIT: закрытие счетов клиентам из ЕС с российским гражданством
В конце сентября–начале ноября 2025 года начали поступать новости о массовом закрытии счетов клиентов BYBIT с российским гражданством, проживающих в Европе.
Связано это с очередным пакетом санкций Евросоюза, которые обязали все финансовые компании, работающие в Европе — прекратить обслуживание лиц с российским гражданством. И несмотря на то, что россиян, проживающих в России ситуация не коснулась — все не так безобидно, как хотелось бы:
Западные регуляторы давят на биржу.
Количество санкций постоянно увеличивается.
Биржа рискует остаться без западного рынка, если проигнорирует требования.
Насколько долго BYBIT сможет сопротивляться этим санкциям и ограничениям — вопрос открытый. Но когда встанет выбор между продолжением работы на российском рынке и запретом на работу на западном рынке — выбор, по объективным факторам, будет явно не в пользу нашего рынка.
Вся эта ситуация стала триггером для многих клиентов нового «гиганта», которые теперь желают перевести с BYBIT свои активы на более устойчивые в этом плане площадки, дабы обезопасить их от возможных ограничений и потенциального закрытия счетов.
Текущая ситуация на BYBIT: что доступно россиянам в 2025 году
На сегодняшний день россиянам доступен практически весь торговый функционал биржи:
Спотовый рынок;
Деривативы;
Торговые боты и автоследование;
Earn-продукты;
P2P-платформа.
Однако функционал крипто-фиатного обмена здесь «порезан», местная P2P-платформа хоть и поддерживает российский рубль — работает с перебоями, а если и работает, то очень завуалированно. Другие способы крипто-фиатного обмена, например, прямое пополнение баланса через карту — для россиян недоступны.
Да, основной функционал доступен, но риски остаются — если санкции расширятся, то российские пользователи рискуют оказаться в зоне потенциальных ограничений. Поэтому — перевод активов на альтернативные платформы — вполне оправданный шаг для тех, кто хочет обезопасить свои средства превентивно.
Куда и как перевести активы с BYBIT: альтернативные платформы для торговли
При выборе альтернативной платформы важно делать поправку на текущую геополитическую ситуацию, и выбирать криптобиржи, на которых не сможет возникнуть аналогичных BYBIT проблем с закрытиями счетов.
Подойдут либо международные биржи, лояльные российскому рынку, либо, что еще лучше — локально-ориентированные криптобиржи, для которых наш рынок является основным.
Пример локально-ориентированной криптобиржи — ABCEX.
Примеры международных криптобирж, лояльных российскому рынку — OKX, HTX, MEXC.
Особенно надежным вариантом выглядит использование локально-ориентированных криптобирж по типу ABCEX — устойчивая к западным санкциям платформа, для которой российский рынок является основным.
Ключевые особенности ABCEX:
Официально функционирует в РФ — биржа ориентирована на российский рынок и ее работа не зависит от решений ЕС и США.
Развитая оффлайн-инфраструктура в России — более 50 офисов в более чем 40 городах.
Широкие возможности крипто-фиатного обмена — есть возможность пополнять и выводить средства со счета как оффлайн через офисы (наличными рублями), так и онлайн через P2P-платформу (рублями на карту).
Используя эту криптобиржу вероятность столкнуться с ситуацией, когда из-за санкционного давления биржа будет закрывать счета россиянам — практически нулевая, даже в сравнении с лояльными международными биржами.
Как перевести активы с BYBIT без потерь: пошаговая инструкция
На примере локально-ориентированной биржи ABCEX разберем, как перевести активы с BYBIT на другую криптобиржу. Эта же инструкция будет актуальна и для других криптобирж, поскольку функционал ввода-вывода активов на всех платформах примерно схож.
Шаг 1. Переведите все активы на единый торговый счет BYBIT
Соберите средства из разделов Earn, Launchpool, Деривативы и других разделов, где могут лежать токены и переведите их на единый торговый счет.
Шаг 2. Зарегистрируйтесь на ABCEX и пройдите KYC
Пройдите процедуру регистрации на локально-ориентированной криптобирже ABCEX, после чего пройдите верификацию личности — стандартные процедуры для любой криптобиржи без прохождения которых будет недоступен ее функционал.
Шаг 3. Переведите все свои активы на BYBIT в USDT
Зайдите на спотовый рынок BYBIT и продайте все свои активы (BTC, ETH, SOL и другие) за USDT — это нужно для удобства, и чтобы не столкнуться с ситуацией, когда какой-то редкий токен недоступен на бирже, на которую вы хотите перевести активы.
Шаг 4. Подайте заявку на вывод USDT с BYBIT на криптокошелек пополнения ABCEX
В разделе «Активы» нажмите кнопку «Вывод средств», выберите USDT в списке активов и выберите режим вывода «Ончейн», откроется окно с вводом адреса кошелька и сети.
Теперь зайдите в раздел «Активы» на криптобирже ABCEX и в разделе «Счет пополнения» нажмите «Внести», выбрав актив «USDT» и сеть TRC-20 (она быстрее и дешевле по комиссиям).
На этот адрес и выводите токены USDT с BYBIT, они будут зачислены на ABCEX как только транзакция будет обработана в блокчейне.
Шаг 5. Используйте USDT для торговли, хранения или вывода в рубли
Со счета пополнения переведите USDT на торговый счет биржи, после чего вы сможете торговать криптовалютой в доступных торговых парах.
При желании — можно вывести USDT в наличные рубли через один из офисов ABCEX или в рубли на карту через местную P2P-платформу.
Криптокошельки: идеальный вариант для долгосрочного хранения активов при переводе с BYBIT
Если ваша цель — исключительно долгосрочное хранение активов, то наиболее рациональным выбором будет перевести активы с BYBIT на некастодиальный криптокошелек.
Такие криптокошельки бывают двух разных форматов — онлайн и аппаратные:
Онлайн-кошельки
Онлайн-кошельки представляют собой мобильное приложение или расширение для браузера, которое, по сути, является интерфейсом для взаимодействия с блокчейном. Управление токенами на кошельке осуществляется по seed-фразе из 12 или 24 слов, которая является универсальным и единственным ключом к вашим активам.
Примеры онлайн-кошельков: Trust Wallet, Metamask, Rabby Wallet, OKX Wallet.
Аппаратные кошельки
Аппаратные кошельки представляют собой физический носитель в виде флешки, банковской карты или каких-либо других форматов с функцией кошелька. Управление токенами осуществляется с помощью той же seed-фразы, но невозможно без подключения аппаратного кошелька, что делает его одним из самых безопасных вариантов для хранения цифровых валют.
Примеры аппаратных кошельков: Ledger, Trezor, SafePal.
Для перевода активов с BYBIT на собственный криптокошелек вам достаточно указать адрес и сеть вашего кошелька при выводе с криптобиржи. Активы дойдут сразу же после обработки транзакции в блокчейне.
Какие ошибки чаще всего допускают пользователи при переводе активов с BYBIT
Несмотря на то, что процесс вывода криптовалюты с BYBIT достаточно простой, именно здесь пользователи совершают больше всего ошибок разной степени критичности. И каждая из них может обернуться полной или частичной потерей средств, а также серьезными задержками.
Ниже — пять популярных ошибок, которые стоит учитывать при переводе активов с BYBIT:
Перевод активов на ошибочный адрес кошелька
Одна из самых критичных ошибок — перевод средств с BYBIT на неправильный адрес. Достаточно перепутать один символ, вставить старый адрес или просто ошибиться при копировании — и активы будут безвозвратно утрачены. Транзакции в блокчейне не отменяются, а потому вернуть токены после ошибочного вывода невозможно.
Чтобы избежать такой ситуации, всегда проверяйте корректность адреса перед отправкой: сверяйте первые и последние символы, удостоверьтесь, что он взят с биржи или кошелька-получателя, и не используйте ранее сохраненные адреса без повторной проверки.
Перевод активов на неправильную сеть
Вторая частая ошибка — несоответствие сети вывода и сети пополнения.
Например, если вывести USDT с BYBIT в сети ERC-20 на адрес биржи ABCEX, предназначенный для TRC-20, токены просто не поступят и будут потеряны.
Важно: сеть должна совпадать полностью — и на бирже-отправителе, и на бирже-получателе. Аналогично и с личными криптокошельками.
Перевод токенов, которых нет на принимающей бирже
Ошибка, которая хоть и не может привести к потере средств — может вызвать некоторое замешательство.
Если вы переводите, например, $TWT или другой специфический токен с BYBIT на биржу, где он не торгуется, вы просто технически не сможете его перевести.
Лучший подход: перед переводом конвертируйте все активы на BYBIT в USDT — это самый универсальный и поддерживаемый токен на любой площадке.
Заблокированные активы на BYBIT
Многие пользователи забывают, что токены, находящиеся:
В Earn.
В Launchpool.
В фиксированных стейкинг-программах.
В автоследовании.
Могут быть временно недоступны для вывода. Перед переводом их нужно вручную вывести на единый торговый счет.
Если токены заблокированы на фиксированное время — придется дождаться окончания периода блокировки, и тут даже поддержка не поможет.
Превышение лимитов
Ошибка характерна для пользователей, выводящих крупные суммы. У стандартно верифицированных аккаунтов BYBIT дневной лимит составляет эквивалент 1 млн. долларов, и превышение лимита может привести к задержке вывода или необходимости дополнительных проверок.
Совет: если сумма крупная, делайте тестовый вывод и убедитесь, что лимиты позволяют вывести всю сумму без необходимости разбивать транзакции.
Заключение
Перевод активов с BYBIT в 2025 году — задача несложная, но требующая внимательности и понимания процесса. Из-за усиления санкций и нестабильности вокруг популярной платформы многие пользователи предпочитают заранее переходить на более устойчивые решения — на локально-ориентированные или лояльные нашему рынку криптобиржи, а также на собственные криптокошельки.
Следуя инструкции и проверяя ключевые параметры — сеть, адрес, доступность токенов и лимиты — вы сможете безопасно перевести активы с BYBIT на другую биржу и избежать типичных ошибок. Главное — не откладывать перевод активов и выбирать площадки, которые гарантируют стабильную работу и отсутствие внешних ограничений.
Материал подготовлен в ознакомительных целях и не является руководством к действию или финансовой рекомендацией. Сайт не несет ответственности за ваши финансовые решения.
