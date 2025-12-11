Как переводить с Bybit: подробная инструкция по выводу средств с Байбита 

Недавние ограничения BYBIT: закрытие счетов клиентам из ЕС с российским гражданством

В конце сентября–начале ноября 2025 года начали поступать новости о массовом закрытии счетов клиентов BYBIT с российским гражданством, проживающих в Европе.

Связано это с очередным пакетом санкций Евросоюза, которые обязали все финансовые компании, работающие в Европе — прекратить обслуживание лиц с российским гражданством. И несмотря на то, что россиян, проживающих в России ситуация не коснулась — все не так безобидно, как хотелось бы:

Западные регуляторы давят на биржу.

Количество санкций постоянно увеличивается.

Биржа рискует остаться без западного рынка, если проигнорирует требования.

Насколько долго BYBIT сможет сопротивляться этим санкциям и ограничениям — вопрос открытый. Но когда встанет выбор между продолжением работы на российском рынке и запретом на работу на западном рынке — выбор, по объективным факторам, будет явно не в пользу нашего рынка.