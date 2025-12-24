Топ-10 криптобирж для россиян на 2026 год: рейтинг и подробный обзор площадок

Топ-10 криптобирж в 2026 году: актуальный рейтинг для пользователей

ABCEX занимает первое место в нашем рейтинге. Эта криптобиржа активно набирает популярность и предлагает баланс между простотой, функциональностью и безопасностью. Главным преимуществом является ориентация на российский крипторынок: для россиян нет ограничений, биржа в принципе создавалась в первую очередь для российских пользователей.

Основные преимущества ABCEX:

интуитивно понятный интерфейс;

высокая скорость работы платформы;

физические офисы в 45+ городах России;

ввод/вывод наличных;

ориентация на российского пользователя;

основные криптовалюты (USDT, BTC);

низкие торговые комиссии;

удобна как для новичков, так и для опытных трейдеров.

ABCEX подходит тем, кто хочет комфортно войти в криптомир без лишних сложностей. В декабре 2025 года биржа объявила о скором внедрении фьючерсной торговли.

Среди минусов можно обозначить неширокий ассортимент торговых пар.