Криптовалюты давно перестали быть чем-то экзотическим. Сегодня ими торгуют миллионы людей по всему миру — от новичков, которые только покупают свой первый биткоин, до профессиональных трейдеров и инвесторов. Но перед каждым, кто заходит в крипту, встает главный вопрос: какую биржу выбрать?
Что такое криптобиржа и зачем она нужна
Криптобиржа — это онлайн-платформа, где пользователи могут:
покупать и продавать криптовалюту;
обменивать одну монету на другую;
хранить цифровые активы;
зарабатывать на трейдинге, фьючерсах, стейкинге и других инструментах.
По сути, это аналог фондовой биржи, но для криптовалют. Разница в том, что криптобиржи работают 24/7, без выходных и праздников.
Как сформирован рейтинг топ 10 криптобирж: Критерии отбора
Этот рейтинг основан на совокупности ключевых факторов, которые действительно важны для пользователей:
надежность и репутация;
удобство интерфейса;
количество торговых пар;
комиссии;
поддержка фьючерсов и спота;
дополнительные инструменты (копитрейдинг, стейкинг, launchpad);
ориентация на пользователей из разных стран (главным образом из России).
Важно понимать: идеальной биржи не существует, но есть лучшие решения под разные задачи.
Топ-10 криптобирж в 2026 году: актуальный рейтинг для пользователей
1. ABCEX
ABCEX занимает первое место в нашем рейтинге. Эта криптобиржа активно набирает популярность и предлагает баланс между простотой, функциональностью и безопасностью. Главным преимуществом является ориентация на российский крипторынок: для россиян нет ограничений, биржа в принципе создавалась в первую очередь для российских пользователей.
Основные преимущества ABCEX:
интуитивно понятный интерфейс;
высокая скорость работы платформы;
физические офисы в 45+ городах России;
ввод/вывод наличных;
ориентация на российского пользователя;
основные криптовалюты (USDT, BTC);
низкие торговые комиссии;
удобна как для новичков, так и для опытных трейдеров.
ABCEX подходит тем, кто хочет комфортно войти в криптомир без лишних сложностей. В декабре 2025 года биржа объявила о скором внедрении фьючерсной торговли.
Среди минусов можно обозначить неширокий ассортимент торговых пар.
2. OKX
OKX — одна из самых известных криптобирж в мире. Она ориентирована на продвинутых пользователей и предлагает огромный выбор инструментов для торговли.
Плюсы OKX:
большой выбор деривативов;
высокая ликвидность;
развитая экосистема;
поддержка Web3-решений.
OKX часто выбирают профессиональные трейдеры, которые работают с фьючерсами и опционами.
Минус — ограничения на рублевые операции.
3. BYBIT
BYBIT давно закрепилась в топе криптобирж благодаря стабильной работе и удобству.
Почему выбирают BYBIT:
сильная фьючерсная платформа
понятный интерфейс
регулярные акции и бонусы
высокая надежность
Отличный вариант для тех, кто делает упор на маржинальную торговлю.
Минус — высокая вероятность дальнейших ограничений для россиян.
4. HTX
HTX (ранее Huobi) — биржа с большой историей и глобальной аудиторией.
Преимущества:
огромный выбор альткоинов;
высокая ликвидность;
удобное мобильное приложение;
поддержка различных способов ввода средств.
Подходит для тех, кто любит разнообразие монет и активную торговлю.
Минус — частое обновление условий, пользователям из России стоит быть осторожными.
5. MEXC
MEXC особенно популярна среди трейдеров, которые ищут новые и перспективные токены.
Основные плюсы:
частые листинги новых монет;
низкие комиссии;
простой интерфейс;
удобна для быстрого трейдинга.
Хороший выбор для любителей «охоты за иксами».
Минус — поддержка часто перегружена и необходимо дольше ждать обратную связь.
6. Gate.io
Gate.io — одна из самых функциональных криптобирж на рынке.
Плюсы Gate.io:
огромное количество торговых пар;
продвинутые инструменты;
возможность пассивного дохода;
развитая система безопасности.
Подойдет опытным пользователям, которые хотят максимум возможностей.
Минус — возникают проблемы с русскоязычной поддержкой.
7. BingX
BingX известна своим копитрейдингом и социальной составляющей.
Почему стоит обратить внимание:
удобный копитрейдинг;
простота для новичков;
хорошая мобильная версия;
активное комьюнити.
Отличный вариант для тех, кто хочет повторять сделки успешных трейдеров.
Минус — биржа может показаться перегруженной для новичков.
8. Bitget
Bitget активно развивается и делает акцент на фьючерсную торговлю.
Преимущества:
развитый копитрейдинг;
высокая скорость исполнения ордеров;
удобный интерфейс;
регулярные обновления.
Подходит для активных трейдеров.
Минус — необходимо пройти KYC для вывода.
9. KuCoin
KuCoin часто называют «биржей для всех», и не зря.
Плюсы KuCoin:
большое количество альткоинов;
простая регистрация;
удобна для долгосрочных инвесторов;
приятный интерфейс.
Хороший вариант для диверсификации портфеля.
Минус — ограничения при рублевых операциях.
10. Phemex
Phemex закрывает наш топ 10 криптобирж.
Основные особенности:
акцент на фьючерсы;
высокая производительность;
понятный дизайн;
подходит для активной торговли.
Надежная платформа для тех, кто ценит скорость и стабильность.
Минус — низкая активность на P2P.
Как выбрать криптобиржу из топа
Перед регистрацией на бирже стоит задать себе несколько вопросов:
Я новичок или опытный трейдер?
Планирую спот или фьючерсы?
Нужны ли мне редкие альткоины?
Важна ли простота интерфейса?
Если вы только начинаете — лучше выбирать универсальные и понятные платформы, такие как ABCEX. Если же вы активно торгуете — стоит обратить внимание на BYBIT или Gate.io.
Как начать торговать на криптобирже: пошаговая инструкция
На примере криптовалютной биржи ABCEX расскажем как именно начать торговать на криптобирже новичку.
Шаг 1. Регистрация аккаунта
Перейдите на сайт ABCEX.
Нажмите кнопку «Регистрация».
Укажите email.
Придумайте надежный пароль.
Подтвердите регистрацию.
👉 Совет: используйте актуальную почту (к которой у вас бесперебойный доступ) и сложный пароль для безопасности.
Шаг 2. Верификация (KYC)
Чтобы полноценно торговать и выводить средства:
Перейдите в раздел «Профиль» → «Верификация».
Укажите личные данные.
Загрузите документ (паспорт).
Сделайте селфи для подтверждения.
⏳ Обычно проверка занимает от нескольких минут до нескольких часов.
Шаг 3. Пополнение баланса
После верификации пополните счет:
Зайдите в раздел «Активы» → «Внести».
Укажите в анкете необходимые данные (сумму в том числе).
💡 Новичкам проще всего начать с небольшой суммы.
После пополнения (в офисе, если вы выбрали пополнение наличными рублями) переходите в раздел торговли.
Шаг 4. Переход в раздел торговли
Откройте вкладку «Спот».
Шаг 5. Выбор торговой пары
Выберите торговую пару, например:
BTC/USDT;
RUB/USDT.
Шаг 6. Выбор типа ордера
На ABCEX доступны два ордера:
🔹 Market (рыночный ордер):
Покупка или продажа по текущей цене.
Самый простой вариант для новичков.
🔹 Limit (лимитный ордер):
Вы сами указываете цену покупки или продажи.
Ордер исполнится, когда цена дойдет до нужного уровня.
👉 Для начала лучше использовать маркет-ордер.
Шаг 7. Покупка криптовалюты
Выберите «Купить».
Укажите сумму в USDT.
Проверьте детали сделки.
Нажмите «Купить».
Готово! Купленная криптовалюта появится в вашем кошельке.
Шаг 8. Продажа криптовалюты
Когда вы хотите зафиксировать прибыль или сократить риск:
Выберите «Продать».
Укажите количество монет.
Выберите тип ордера.
Подтвердите сделку.
Шаг 9. Управление рисками
Новичкам стоит соблюдать простые правила:
Не вкладывайте все деньги в одну монету.
Используйте не более 5–10% депозита на одну сделку.
Не торгуйте на эмоциях.
Фиксируйте прибыль, а не ждите «идеальной цены».
Материал подготовлен в ознакомительных целях и не является руководством к действию или финансовой рекомендацией. Сайт не несет ответственности за ваши финансовые решения.
