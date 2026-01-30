Топ–10 криптобирж для россиян в 2026 году: подробный рейтинг с пошаговой инструкцией для пользователей

Перед тем как выбрать криптобиржу, важно задать себе несколько вопросов:

Для новичков, которые только начинают свой путь в криптовалютном мире, подойдут такие биржи как ABCEX и KuCoin, где интерфейс интуитивно понятен и процесс торговли не вызывает сложностей. Если же вы опытный трейдер, который ищет продвинутые инструменты, такие как фьючерсы и деривативы, стоит обратить внимание на OKX, BYBIT или Gate.io, хотя на ABCEX также есть и фьючерсная и маржинальная торговля.